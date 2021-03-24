Майк Тайсон назвав точну дату бою з Холіфілдом. Це буде навесні

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон підтвердив, що проведе бій проти Евандера Холіфілда. Поєдинок відбудеться 29 травня.

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Раніше представники Холіфілда заявляли, що Тайсон відмовився від бою, незважаючи на гонорар в розмірі 25 млн доларів. Але Майк спростував їх слова.

"Хотів би довести до всіх, що мій поєдинок з Холіфілдом відбудеться. Він скромна людина, вірить в бога, як і я. Я збираюся домогтися успіху 29 травня", – заявив Тайсон.

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Нагадаємо, що боксери зустрічалися на рингу двічі – в 1996 і 1997 роках. У першому бою Тайсон програв технічним нокаутом в 11-му раунді, у другому Залізного Майка дискваліфікували за те, що відкусив частину правового вуха суперника. Тайсон залишився без чемпіонського поясу, боксерської ліцензії на рік і заплатив 3 млн доларів штрафу.

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