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Головний ворог Ломаченка повертається на ринг: Редкач у суперники дістав фіналіста Суперсеріі

28 лютого, 10:00

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Українець не виходив на ринг з січня 2020 року

Скандальний український боксер Іван Редкач повернеться на ринг після дискваліфікації за укус суперника. За інформацією журналіста Майка Коппінджера, Редкач 17 квітня проведе поєдинок проти фіналіста Всесвітньої боксерської суперсерії Реджіса Прогрейса.

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Востаннє Редкач виходив на ринг у січні 2020 року, коли за очками програв Денні Гарсії бій за звання офіційного претендента на чемпіонський пояс WBC. Під час поєдинку українець вкусив суперника за шию, за що отримав прізвисько "Український Тайсон". Українця відсторонили від боксу на рік, однак пізніше скоротили строк.

Також Редкач запам'ятався своїми витівками за межами рингу. Українець, який мешкає в США, регулярно підколює Василя Ломаченка за його проросійські погляди. Деякий час назад боксери навіть мало не побилися в церкві, де відбулася їхня випадкова зустріч.

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Зовсім недавно він на своїй сторінці в Instagram поділився відео, на якому нібито двійники Ломаченко і Лопеса тикають "факи" друг одному на вулиці. Васю і Тео порівняли з хлопцями, сміливості яких вистачає лише на середній палець.

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бокс Іван Редкач Реджис Прогрейс

Джерело: Сегодня|Спорт

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