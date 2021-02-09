Вкуси мене, якщо зможеш! ТОП-7 найскандальніших "людожерів" у світі спорту

9 лютого святкують люди, здатні за бажання навести жах і на зухвалого хлопчиська, і на обвішаного медалями чемпіона, – стоматологи. Але і нормально жити без їхньої допомоги просто неможливо. А ми з цієї нагоди вирішили згадати володарів найміцніших і найбезжальніших зубів у світовому спорті.

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1. "Залізний Майк" і шматочок вуха

Найвідоміший потерпілий від чужих зубів – колишній чемпіон-супертяж Евандер Голіфілд. У червні 1997 року на очах у 16 000 глядачів він залишився без мочки правого вуха в бою з не менш легендарним американцем Майком Тайсоном. Так "Залізний Майк" відповів на клінч Голіфілда і удар головою. У підсумку через свій укус Тайсон залишився без чемпіонського поясу, боксерської ліцензії на рік і заплатив 3 млн доларів штрафу.

"Це все чортові наркотики. Я був під кайфом і в ту секунду взагалі не думав", – виправдовувався Майк. "Найголовніше – це прощення, і я простив його. Все було не так погано, як це піднесли", – відповів Голіфілд.

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2. Кусай, що б не сталося

Головний футбольний "Дракула", безумовно, уругвайський нападник Луїс Суарес. На його рахунку не один покусаний суперник. Скандал у чемпіонаті Англії розгорівся в квітні 2013 роки після матчу між "Ліверпулем" Суареса і "Челсі". Форвард укусив за руку захисника "синіх" Браніслава Івановича. Арбітр не помітив порушення, а Луїс після матчу вибачився перед Івановичем і "всім футбольним світом".

Луїс Суарес / Фото: AFP

Але Футбольна асоціація Англії покарала Суареса на 10 матчів Прем'єр-ліги. З'ясувалося, що в листопаді 2010 року, виступаючи за "Аякс", уругвайця вже піддавали дискваліфікації на 7 зустрічей, коли він вкусив Отмана Баккала. Незважаючи на покарання, вже на ЧС-2014 Суарес вкусив за плече захисника Італії Джорджо К'єлліні. Уругвай виграв, але "кусака" отримав 9 матчів дискваліфікації, усунення на 4 місяці від футбольної діяльності й 82 000 євро штрафу.

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3. Укус як найкращий захист в Англії

Трохи раніше Суареса почав показувати зуби в АПЛ один з найрезультативніших нападників Англії Джермейн Дефо. Але він у такий спосіб нібито захищався. У жовтні 2006 року в лондонському дербі "Тоттенгем" – "Вест Гем" Хав'єр Маскерано жорстко зніс форварда "шпор" двома ногами, і той люто накинувся на аргентинця, вкусивши за руку. Обидва отримали по жовтій картці. Але Дефо уникнув покарання за неспортивну поведінку.

4. Мертва хватка Мірчі

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Власник найміцніших зубів живе в Румунії. У 2013 році в матчі "Петролул" – "Газ Метан" сталася масова бійка, після якої відразу сім футболістів видалили з поля. Особливо відзначився воротар "Петролула" Мірча Борнеску, що мертвою хваткою вчепився в руку суперника зубами. Форвард довго не міг звільнитися, незважаючи на удари Мірчі в обличчя. А ось румунська федерація футболу цього "не помітила" і покарала всіх учасників бійки на один матч.

5. Нічого пальці в рот засовувати

У пориві люті кусаються навіть хокеїсти, хоча вони і кулаками добряче гамселять один одного. Наприклад, у першому матчі фінальної серії Кубку Стенлі 2011 року форвард "Ванкувера" Алекс Берроуз під час бійки намагався відкусити пальці гравцеві "Бостона" Патрісу Бержерону. А на своє виправдання заявив: "Він сам засунув мені пальці в рот". В НХЛ розглянули скандальний епізод, але доказів навмисності дій Берроуза було недостатньо.

6. Злякався, що задихнеться і вкусив за... мошонку

Австралійський футболіст Петер Філанд вирішив не обмежувався пальцями або рукою, а вкусив свого суперника за найцінніше чоловіче – за калитку. Капітан і асистент головного тренера "Порта Мельбурн", визнав себе винним, але стверджував, що гравець "Спрінгвейла" Девіс його спровокував.

Нібито після невдалого зіткнення гравці впали на землю і заплуталися "одне в одному". Девіс виявився згори на супернику, а Петер запанікував, що не може дихати, і вкусив опонента, навіть не здогадуючись за яку саме частину тіла. Потерпілому довелося несолодко: лікар "Спрінгвейла" сказав, що футболіст навіть втратив трохи крові.

7. "Він вигукнув: "Майк Тайсон!"

Найсвіжіший випадок стався за участю українця. У січні 2020 року боксер Іван Редкач вкусив колишнього чемпіона Денні Гарсію. Під час клінчу українець вхопив зубами американця за плече. Рефері цього не побачив і не зняв очки з Івана, який програв рішенням суддів бій за статус претендента на титул WBC. Але пізніше Атлетична комісія штату Нью-Йорк на пів року зупинила ліцензію Редкача і оштрафувала його на 10 тисяч доларів.

Іван Редкач програв Денні Гарсії / Фото: Getty Images

"Він вигукнув "Майк Тайсон!" і вкусив мене. Чесно кажучи, зі мною такого на рингу ще жодного разу не траплялося", – зізнався після бою американець, шокований поведінкою українця.

Раніше ми писали, що Редкач мало не побився з Ломаченком у церкві, а тепер привітав Лому з "його днем".

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