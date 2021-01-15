Редкач ледь не побився з Ломаченком у церкві, а тепер привітав Лому з "його днем"

Скандальний український напівсередньоваговик Іван Редкач, який весь рік конфліктував з колишнім чемпіоном Василем Ломаченком, несподівано звернувся до легковаговика з поздоровленнями. Раніше Редкач жорстко потролив "патріарха" Ломаченкастосовно марихуани і ставив проти Ломи гроші в бою з Теофімо Лопесом.

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На своїй сторінці в Instagram Редкач опублікував фотографію з Ломаченком і привітав його з Днем ангела Василя.

"Ломаченко Василь Анатолійович, сьогодні твій день. Вітаю тебе зі святом. Бажаю тобі міцного здоров'я, удачі, побільше везіння – без нього, як ти і сам розумієш, неможливо. Україна чекає, коли ти привезеш всі пояси додому. З твоїм днем тебе", – написав Редкач.

Раніше ми вже розбирали, з чого почалася неприязнь Ломаченка і Редкача, яка ледь не переросла в бійку в церкві. Хоча раніше боксери виступали за одну збірну.

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Також Редкач заявляв, що український боксер купує свої бої.

Дивіться, як тренується Василь Ломаченко

Як тренується Василь Ломаченко

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