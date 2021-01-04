"Редкач – чемпіон язика": експерт пояснив поведінку скандального боксера

Михайло Зав'ялов вважає, що такі боксери потрібні для шоу-бізнесу

Український боксер Іван Редкач в минулому році провів всього лише один бій. Редкач мав шанс стати офіційним претендентом на пояс WBC в напівсередній вазі. Але програв за очками Денні Гарсії.

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Проте, ім'я Редкача не сходило з новинних стрічок. Він знатно тролив Василя Ломаченка та Олександра Усика. Ось лише кілька історій:

Навіщо це Редкач робить?

"Редкач – чемпіон язика. То волосся пофарбує, то ще щось. Але такі теж потрібні для шоу. Професійний бокс – це шоу-бізнес. Якщо не береш талантом і майстерністю – то береш показухою. Висловлювання проти Ломаченка? Теж шоу. Щоб про нього говорили. І не більше", – вважає президент Федерації професійного боксу України Михайло Зав'ялов.

Редкач vs Гарсія / Фото: Getty Images

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До речі, раніше Зав'ялов назвав боксера в суперважкій вазі, якого не зможе перемогти Усик.

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