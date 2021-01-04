"Редкач – чемпіон язика": експерт пояснив поведінку скандального боксера

Український боксер Іван Редкач в минулому році провів всього лише один бій. Редкач мав шанс стати офіційним претендентом на пояс WBC в напівсередній вазі. Але програв за очками Денні Гарсії.
Проте, ім'я Редкача не сходило з новинних стрічок. Він знатно тролив Василя Ломаченка та Олександра Усика. Ось лише кілька історій:
- Редкач жорстко потролив "патріарха" Ломаченка щодо марихуани
- Редкач знову тролить Ломаченка: "Російські православні спецслужби навчили Васю танцювати чечітку"
- Скандаліст Редкач після Ломаченка взявся критикувати Усика: "Де наркоман Лапін?"
- Редкач жорстко висміяв Ломаченка: "Футболки для православних віруючих, які люблять "Термінатора"
- "До Ломаченка симпатії, як до Путіна": Редкач знову "вкусив" Васю
Навіщо це Редкач робить?
"Редкач – чемпіон язика. То волосся пофарбує, то ще щось. Але такі теж потрібні для шоу. Професійний бокс – це шоу-бізнес. Якщо не береш талантом і майстерністю – то береш показухою. Висловлювання проти Ломаченка? Теж шоу. Щоб про нього говорили. І не більше", – вважає президент Федерації професійного боксу України Михайло Зав'ялов.
До речі, раніше Зав'ялов назвав боксера в суперважкій вазі, якого не зможе перемогти Усик.
Дивіться думку експертів по бою Ломаченко – Лопес:
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