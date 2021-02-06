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Двійники Ломаченка і Лопеса тикають "факи" один одному на вулиці: несподіване відео від Редкача

6 лютого, 19:32

Олег Люлька Олег Люлька

Васю і Тео порівняли з хлопцями, сміливості яких вистачає лише на середній палець

Скандальний український боксер Іван Редкач потролив Василя Ломаченка і Теофімо Лопеса, опублікувавши відео, в якому двоє чоловіків на американській вулиці близько хвилини тикають один одному "факи", але до з'ясування стосунків за допомогою кулаків так і не вдаються.

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Цей "діалог" любителів середніх пальців Редкач і порівняв з тим, як нині поводяться Василь і Теофімо, підписавши відео таким чином: "Лома проти Лопеса. Хто б переміг, якби реванш відбувся?"

У відповідь на коментар одного з підписників, що переможе Ломаченко, Редкач розмістив два чадіючих від сміху смайлики. Ще б! Адже на перемозі Лопеса в жовтневому бою з Ломаченком Редкач "підняв" у букмекерській конторі 48 тисяч доларів.

Нагадаємо, що перший бій цих суперників у жовтні завершився сенсаційною перемогою Лопеса над Ломаченком за очками – як наслідок, українець втратив всі свої титули в легкій ваговій категорії.

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При цьому Василь Ломаченко, який вважає, що в жовтні його засудили, пропонує Лопесу реванш на цікавих умовах. Якщо американець знову виграє, то Вася закінчує кар'єру. А якщо виграє Вася, то вони проводять третій бій.

Ломаченко vs Лопес

Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

Лопес цю пропозицію не приймає: "Тому що я буду дурнем. Тому що всі в команді Ломаченка були виродками щодо мене, мого батька. Ломаченко не хотів включати в наш контракт пункт про бій-реванш".

Як стверджує Лопес, в наступному бою він має намір зустрітися з австралійцем Джорджем Камбососом. Але офіційно варіант з реваншем проти Ломаченка американцем ще не відкинуто.

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бокс Василь Ломаченко Іван Редкач Теофимо Лопес

Джерело: Сегодня|Спорт

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