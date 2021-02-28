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Главный враг Ломаченко возвращается на ринг: Редкач получил в соперники финалиста Суперсерии

28 февраля, 10:00

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинец не выходил на ринг с января 2020 года

Скандальный украинский боксер Иван Редкач вернется на ринг после дисквалификации за укус соперника. По информации журналиста Майка Коппинджера, Редкач 17 апреля проведет поединок против финалиста Всемирной боксерской суперсерии Реджиса Прогрейса.

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В предыдущий раз Редкач выходил на ринг в январе 2020 года, когда по очкам проиграл Дэнни Гарсии бой за звание официального претендента на чемпионский пояс WBC. В ходе поединка украинец укусил соперника за шею, за что получил прозвище "Украинский Тайсон". Украинца отстранили от бокса на год, однако позже сократили отстранение.

Также Редкач запомнился своими выходками за пределами ринга. Украинец, проживавший в США, регулярно подкалывает Василия Ломаченко за его пророссийские взгляды. Некоторое время назад боксеры даже чуть не подрались в церкви, где произошла их случайная встреча.

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Читайте также: Конфликт Ломаченко и Редкача: с чего началась неприязнь, едва не переросшая в потасовку в церкви

Совсем недавно он на своей странице в Instagram поделился видео, на котором якобы двойники Ломаченко и Лопеса тычут "факи" друг другу на улице. Васю и Тео сравнили с парнями, смелости которых хватает только на средний палец.

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бокс Иван Редкач Реджис Прогрейс

Источник: Сегодня|Спорт

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