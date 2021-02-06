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Двойники Ломаченко и Лопеса тычут "факи" друг другу на улице: неожиданное видео от Редкача

6 февраля, 19:32

Олег Люлька Олег Люлька

Васю и Тео сравнили с парнями, смелости которых хватает только на средний палец

Скандальный украинский боксер Иван Редкач потроллил Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса, опубликовав видео, в котором двое мужчин на американской улице около минуты тыкают друг другу "факи", но к выяснению отношений при помощи кулаков так и не переходят.

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Этот "диалог" любителей средних пальцев Редкач и сравнил с тем, как сейчас ведут себя Василий и Теофимо, подписав видео следующим образом: "Лома против Лопеса. Кто бы победил, если бы реванш состоялся?"

В ответ на комментарий одного из подписчиков, что победит Ломаченко, Редкач разместил два угорающих со смеху смайлика. Еще бы! Ведь на победе Лопеса в октябрьском бою с Ломаченко Редкач "поднял" в букмекерской конторе 48 тысяч долларов.

Напомним, что первый бой этих соперников в октябре завершился сенсационной победой Лопеса над Ломаченко по очкам – как следствие, украинец потерял все свои титулы в легкой весовой категории.

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При этом Василий Ломаченко, считающий, что в октябре его засудили, предлагает Лопесу реванш на интересных условиях. Если американец снова выигрывает, то Вася заканчивает карьеру. А если выигрывает Вася, то они проводят третий бой.

Ломаченко vs Лопес

Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

Лопес это предложение не принимает: "Потому что я буду придурком. Потому что все в команде Ломаченко были ублюдками в отношении ко мне, моему отцу. Ломаченко не хотел включать в наш контракт пункт о бое-реванше".

Как утверждает Лопес, в следующем бою он намерен встретиться с австралийцем Джорджем Камбососом.Но официально вариант с реваншем против Ломаченко американцем еще не отвергнут.

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бокс Василий Ломаченко Иван Редкач Теофимо Лопес

Источник: Сегодня|Спорт

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