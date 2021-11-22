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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Дій як Кличко! Джошуа пояснили, як знищити Усика

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
22 листопада, 15:42
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Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Девід Хей дав пораду своєму земляку Ентоні Джошуа перед реваншем із Олександром Усиком
Джошуа варто прислухатися до порад Хэя
Джошуа варто прислухатися до порад Хэя

У 2011 році Хей програв за очками Володимиру Кличку. І радить Джошуа придивитися до того, як грамотно проти дрібніших суперників діяв Кличко.

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"Клінчі Джошуа та Усика були дуже дружніми. Їхній поєдинок нагадував аматорський, коли рефері майже не втручається. Джошуа дуже великий, сильний, потужний і атлетичний. Це потрібно використовувати, щоб у ближньому бою напасти на дрібного суперника, відштовхнути його, навалитися на нього.

Подивіться, як Володимир Кличко бився з дрібнішими суперниками – зі мною чи Повєткіним. Ми були небезпечними, але він обеззброїв нас, використовуючи перевагу у габаритах. Він навалювався на нас, щоб позбавити енергії та сповільнити. Це дуже грамотний крок з боку великого хлопця.

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Подивіться бої Леннокса Льюїса. Він тримався на дистанції, а потім наближався і там діяв дуже жорстко. Потрібно розширювати рамки правил, допоки рефері не скаже тобі заспокоїтися.

З Усиком потрібно влаштувати динамічний бій, жорсткий та безкомпромісний. Але для цього потрібно приймати удари на ближній дистанції. Складно битися поблизу, нічого не пропускаючи у відповідь", – сказав Девід Хей в інтерв'ю ютуб-каналу iFL TV.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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Раніше ми писали, що реваншу Усик – Джошуа вже підтвердили обидві сторони.

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