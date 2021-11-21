Усику зробили задушливий прийом: він навіть не пручається

Володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик – у полоні у чарівної брюнетки

Усик і його дружина / Фото: Instagram

Поки Тайсон Ф'юрі обіцяє переїхати Усика фурою, сам Олександр, схоже, не надто думає про Циганського короля – нехай той і потенційний суперник українця у бою за звання короля хевівейту.

Сам Усик у цей час дозволив зробити щодо себе задушливий прийом спокусливій брюнетці – дружини Катерині.

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Фото, як Катерина захопила в полон шию Олександра, Усик опублікував у себе в сторіз.

При цьому парочка одягнена в стилі 90-х, який знову стає популярним у наш час: боксер – у червоній куртці, а його дружина – у чорному бомбері.

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Нагадаємо, не далі як 25 вересня, у день перемоги над Ентоні Джошуа, виповнилося 12 років з весілля Усика із Катериною.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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Олександр та Катерина разом ще зі школи, після випуску вони почали жити разом, а 2009 року одружилися. Однак був у їхньому житті період, коли пара ледь не розбіглася .

"Я теж людина і потрапив у ці лапи слави. Гадаю, це сталося десь у 2006 році. Мені було 19 років, і я став призером дорослого чемпіонату Європи. І це було вау: я став майстром спорту міжнародного класу, у мене підвищилася зарплата, мені дали премію. Звичайно, я думав, що я дуже крутий. По-моєму, ми навіть якось посварилися з моєю теперішньою дружиною і розійшлися. Я типу зірка, ходив, як Макгрегор ", – розповідав Олександр Усик.

Проте вже 12 років вони живуть у щасливому шлюбі та виховують трьох дітей: старша – дочка Ліза, сини Кирило та Михайло.