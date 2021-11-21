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Нокаут року! Безхатченко із табору Усика зігнув у три погибелі італійця

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
21 листопада, 00:25
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26-річний британець нігерійського походження Мікаель Лаваль підтвердив своє прізвисько "Смертельний", жорстко вирубивши в Лондоні Леонардо Бруццезе з Італії
Лаваль нокаутував Бруццезе
Лаваль нокаутував Бруццезе / Фото: Sky Sports

На рингу Wembley Arena в Лондоні проспект першої важкої ваги Мікаель Лаваль у п'ятому раунді знищив Леонардо Бруццезе жорстким нокаутом, після якого італієць зігнувся в три погибелі.

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Зазначимо, що рік тому Wembley Arena виявилася фартовою і для Олександра Усика, який тут одноголосним рішенням суддів здолав Дерека Чісору.

Усик переміг Чісору минулої осені
Усик переміг Чісору минулої осені

До речі, Лаваль – колишній спаринг-партнер Олександра Усика, допомагав українцеві готуватися до переможного бою проти Майріса Брієдіса 2018-го.

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"Усик – кумедний хлопець. Завжди жартує, але при цьому скромний. Я завжди казав, що якщо я зумів проявити себе з таким, як він, то зможу створити проблеми будь-якому супернику", – розповідав раніше Лаваль, порівнюючи українця із привидом – мовляв, Усик теж невловимий.

Зазначимо, що Мікаель Лаваль народився у нігерійському Лагосі. У 13 років він залишився без матері, яка померла на його очах від низького кров'яного тиску, а стосунки як із біологічним батьком, так і з вітчимом не склалися.

Як наслідок, Мікаель змушений був жебракувати на вулицях Лагоса, випрошуючи у людей їжу, допоки його не врятувало посольство Великої Британії, яке дозволило йому перебратися до Лондона і налагодити там своє життя.

Лаваль із Кличком та Холіфілдом

Наразі у Мікаеля Лаваля 15 перемог на профі-рингу, 9 з яких здобуті нокаутом. Він не зазнав жодної поразки і невдовзі, з таким темпом, може побитися за чемпіонський титул у крузервейті.

А там, може, й поєдинок із Усиком відбудеться.

Цікаво, що три перемоги Лаваль примудрився здобути одного дня, 19 липня 2019 року здолавши один за одним британців Вулері, Джеймісона і Чамберса.

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