Більше, ніж у Усика та Джошуа: став відомий гонорар Сауля Альвареса

31-річний мексиканець Сауль Альварес став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі. Останній пояс, якого він не мав – IBF, Альварес відібрав у Калеба Планта.

Журналіст Ден Рафаель у своєму твіттері повідомив, що мексиканець гарантовано отримає 40 мільйонів доларів, тоді як американець у чотири рази менше – 10 мільйонів доларів.

The #CaneloPlant#boxing main event combined guaranteed money is $50 million -- $40M for Canelo, $10M for Plant. What's the entire #UFC268 card combined purse? I'd imagine a tiny fraction of that.