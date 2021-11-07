Більше, ніж у Усика та Джошуа: став відомий гонорар Сауля Альвареса

Сауль Альварес зібрав усі чемпіонські пояси у другій середній вазі, для цього йому довелося вирубати Калеба Планта

Абсолютний чемпіон Сауль Альварес / Фото: REUTERS

31-річний мексиканець Сауль Альварес став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі. Останній пояс, якого він не мав – IBF, Альварес відібрав у Калеба Планта.

Журналіст Ден Рафаель у своєму твіттері повідомив, що мексиканець гарантовано отримає 40 мільйонів доларів, тоді як американець у чотири рази менше – 10 мільйонів доларів.

Реклама

The #CaneloPlant#boxing main event combined guaranteed money is $50 million -- $40M for Canelo, $10M for Plant. What's the entire #UFC268 card combined purse? I'd imagine a tiny fraction of that. — Dan Rafael (@DanRafael1) November 7, 2021

Зазначимо, що гонорари Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) та Олександра Усика (19-0, 13 KO) у титульний поєдинку спільно склали менше 20 мільйонів доларів.

Для Альвареса ця перемога стала 57-ою у професійному боксі при одній поразці та двох нічиїх. На рахунку Планта – 21 перемога та одна поразка.