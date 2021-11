Больше, чем у Усика и Джошуа: стал известен гонорар Сауля Альвареса

31-летний мексиканец Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Последний пояс, которого у него не было – IBF, Альварес отобрал у Калеба Планта.

Журналист Дэн Рафаэль в своем твиттере сообщил, что мексиканец гарантировано получит 40 миллионов долларов, в то время как американец в четыре раза меньше – 10 миллионов долларов.

The #CaneloPlant#boxing main event combined guaranteed money is $50 million -- $40M for Canelo, $10M for Plant. What's the entire #UFC268 card combined purse? I'd imagine a tiny fraction of that.