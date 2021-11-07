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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усик зайшов до українського супермаркету за пляшкою. Його ніхто не впізнав (відео)

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
7 листопада, 16:25
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Боксерові знадобився холодний чай. Щоб купити його, він одягнувся так само, як на поєдинок із Джошуа
Усик у супермаркеті
Усик у супермаркеті / Фото: Instagram

Здавалося б, Олександр Усик – на піку слави після приголомшливої перемоги над Ентоні Джошуа у бою за пояси WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі.

І незважаючи на це знаменитий боксер примудрився невпізнаваним сходити в один із українських супермаркетів, де купив пляшку холодного чаю.

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Справа в тім, що Усик був у такому ж темному космічному шоломі, в якому виходив на поєдинок із Джошуа, – за ним не було видно обличчя Олександра.

"Операція успішна", – сплативши покупку безготівково, сказав Усик.

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Нагадаємо, 25 вересня Джошуа програв Усику одноголосним рішенням суддів на лондонському стадіоні "Тоттенгем Готспур".

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Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Реванш Усик – Джошуа має відбутися до 25 квітня.

Фаворитом на місце проведення реваншу називають Лондон.

Але Джошуа згоден провести бій і у Києві.

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