Усик зайшов до українського супермаркету за пляшкою. Його ніхто не впізнав (відео)

Здавалося б, Олександр Усик – на піку слави після приголомшливої перемоги над Ентоні Джошуа у бою за пояси WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі.
І незважаючи на це знаменитий боксер примудрився невпізнаваним сходити в один із українських супермаркетів, де купив пляшку холодного чаю.
Справа в тім, що Усик був у такому ж темному космічному шоломі, в якому виходив на поєдинок із Джошуа, – за ним не було видно обличчя Олександра.
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"Операція успішна", – сплативши покупку безготівково, сказав Усик.
Нагадаємо, 25 вересня Джошуа програв Усику одноголосним рішенням суддів на лондонському стадіоні "Тоттенгем Готспур".
Реванш Усик – Джошуа має відбутися до 25 квітня.
Фаворитом на місце проведення реваншу називають Лондон.
Але Джошуа згоден провести бій і у Києві.
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