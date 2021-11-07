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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Усик зашел в украинский супермаркет за бутылкой. Его никто не узнал (видео)

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
7 ноября, 16:25
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Боксеру понадобился холодный чай. Чтобы купить его, он приоделся так же, как на поединок с Джошуа
Усик в супермаркете
Усик в супермаркете / Фото: Instagram

Казалось бы, Александр Усик – на пике славы после ошеломительной победы над Энтони Джошуа в бою за пояса WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

И несмотря на это знаменитый боксер умудрился неопознанным сходить в один из украинских супермаркетов, где купил бутылку холодного чая.

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Все дело в том, что Усик был в таком же темном космическом шлеме, в котором выходил на поединок с Джошуа, – за ним не было видно лица Александра.

"Операция успешная", – оплатив покупку по безналу, произнес Усик.

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Напомним, 25 сентября Джошуа проиграл Усику единогласным решением судей на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

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Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Реванш Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля.

Фаворитом на место проведения реванша называют Лондон.

Но Джошуа согласен провести бой и в Киеве.

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