Усик зашел в украинский супермаркет за бутылкой. Его никто не узнал (видео)

Казалось бы, Александр Усик – на пике славы после ошеломительной победы над Энтони Джошуа в бою за пояса WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.
И несмотря на это знаменитый боксер умудрился неопознанным сходить в один из украинских супермаркетов, где купил бутылку холодного чая.
Все дело в том, что Усик был в таком же темном космическом шлеме, в котором выходил на поединок с Джошуа, – за ним не было видно лица Александра.
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"Операция успешная", – оплатив покупку по безналу, произнес Усик.
Напомним, 25 сентября Джошуа проиграл Усику единогласным решением судей на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур".
Реванш Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля.
Фаворитом на место проведения реванша называют Лондон.
Но Джошуа согласен провести бой и в Киеве.
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