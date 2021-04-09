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Олександр Усик відмовився від горщика: боксер показав новий імідж

9 квітня, 14:31

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Екс-чемпіон світу експериментує із зовнішністю

Олександр Усик змінив імідж. Український боксер вирушив в барбершоп, але не відразу визначився з новою зачіскою. Спочатку боксера постригли "під горщик", в стилі ченців.

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Втім, судячи з усього, такий образ Усіку не припав до душі, тому Олександр зробив вибір на користь короткого волосся. З новою зачіскою Усик вийшов у прямий ефір зі своїми підписниками трохи пізніше.

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Вчора ми писали, що евакуатор забрав автомобіль Усика за неправильну парковку. Боксеру довелося заплатити за порушення правил дорожнього руху, хоча він стверджує, що ніяких заборонних знаків не бачив.

Раніше ми писали, що Усик і Ломаченко стануть героями комп'ютерної гри. Українські боксери поки що очікують виходу на ринг у 2021 році.

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зачіска боксер Олександр Усик

Джерело: Сегодня|Спорт

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