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Усик у ТОП-10 нового рейтингу The Ring. Дивіться, на яке місце поставили українця

4 квітня, 22:41

Олена Павлова Олена Павлова

Лідер – непереможений британський чемпіон суперважкого дивізіону

Культовий журнал про бокс The Ring опублікував рейтинг найкращих бійців суперважкої ваги. У першій десятці знайшлося місце і для українського боксера Олександра Усика, який провів у дивізіоні лише два поєдинки. Раніше ми писали, що Ломаченко продовжує падіння в рейтингу боксерів. Українець на межі вильоту з топ-10.

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Олександр Усик. Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Олександр Усик. Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Олександр Усик виявився тільки на 10-му місці, але для нього це 16-й тиждень у рейтингу. Ділліан Вайт після перемоги в реванші над Олександром Повєткіним злетів на третє місце. Лідер рейтингу – володар титулу WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі, слідом іде чемпіон за іншими версіями Ентоні Джошуа.

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Рейтинг супертяжів від The Ring:

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Чемпіон – Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)

  • 1 . Ентоні Джошуа (Велика Британія)
  • 2. Деонтей Вайлдер (США)
  • 3. Ділліан Вайт (Велика Британія)
  • 4. Луїс Ортіс (Куба)
  • 5. Джозеф Паркер (Нова Зеландія)
  • 6. Енді Руїс (США)
  • 7. Майкл Гантер (США)
  • 8. Олександр Повєткін (Росія)
  • 9. Оскар Рівас (Колумбія)
  • 10. Олександр Усик (Україна)

Нині український супертяж готується провести свій третій бій у Королівському дивізіоні проти британця Джо Джойса. Але поки команди не можуть узгодити умови та гонорари.

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рейтинг Олександр Усик суперважка вага The Ring
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