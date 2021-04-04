Усик у ТОП-10 нового рейтингу The Ring. Дивіться, на яке місце поставили українця

Культовий журнал про бокс The Ring опублікував рейтинг найкращих бійців суперважкої ваги. У першій десятці знайшлося місце і для українського боксера Олександра Усика, який провів у дивізіоні лише два поєдинки. Раніше ми писали, що Ломаченко продовжує падіння в рейтингу боксерів. Українець на межі вильоту з топ-10.
Олександр Усик. Фото: twitter.com/MatchroomBoxing
Олександр Усик виявився тільки на 10-му місці, але для нього це 16-й тиждень у рейтингу. Ділліан Вайт після перемоги в реванші над Олександром Повєткіним злетів на третє місце. Лідер рейтингу – володар титулу WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі, слідом іде чемпіон за іншими версіями Ентоні Джошуа.
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Рейтинг супертяжів від The Ring:
Чемпіон – Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
- 1 . Ентоні Джошуа (Велика Британія)
- 2. Деонтей Вайлдер (США)
- 3. Ділліан Вайт (Велика Британія)
- 4. Луїс Ортіс (Куба)
- 5. Джозеф Паркер (Нова Зеландія)
- 6. Енді Руїс (США)
- 7. Майкл Гантер (США)
- 8. Олександр Повєткін (Росія)
- 9. Оскар Рівас (Колумбія)
- 10. Олександр Усик (Україна)
Нині український супертяж готується провести свій третій бій у Королівському дивізіоні проти британця Джо Джойса. Але поки команди не можуть узгодити умови та гонорари.
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