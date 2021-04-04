Усик у ТОП-10 нового рейтингу The Ring. Дивіться, на яке місце поставили українця

Культовий журнал про бокс The Ring опублікував рейтинг найкращих бійців суперважкої ваги. У першій десятці знайшлося місце і для українського боксера Олександра Усика, який провів у дивізіоні лише два поєдинки. Раніше ми писали, що Ломаченко продовжує падіння в рейтингу боксерів. Українець на межі вильоту з топ-10.

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Олександр Усик. Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Олександр Усик виявився тільки на 10-му місці, але для нього це 16-й тиждень у рейтингу. Ділліан Вайт після перемоги в реванші над Олександром Повєткіним злетів на третє місце. Лідер рейтингу – володар титулу WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі, слідом іде чемпіон за іншими версіями Ентоні Джошуа.

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Рейтинг супертяжів від The Ring:

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Чемпіон – Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)

1 . Ентоні Джошуа (Велика Британія)

. Ентоні Джошуа (Велика Британія) 2. Деонтей Вайлдер (США)

Деонтей Вайлдер (США) 3. Ділліан Вайт (Велика Британія)

Ділліан Вайт (Велика Британія) 4. Луїс Ортіс (Куба)

Луїс Ортіс (Куба) 5. Джозеф Паркер (Нова Зеландія)

Джозеф Паркер (Нова Зеландія) 6. Енді Руїс (США)

Енді Руїс (США) 7. Майкл Гантер (США)

Майкл Гантер (США) 8. Олександр Повєткін (Росія)

Олександр Повєткін (Росія) 9. Оскар Рівас (Колумбія)

Оскар Рівас (Колумбія) 10. Олександр Усик (Україна)

Нині український супертяж готується провести свій третій бій у Королівському дивізіоні проти британця Джо Джойса. Але поки команди не можуть узгодити умови та гонорари.

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