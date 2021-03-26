Пенсіонер Тайсон обійшов Путіна і Віна Дизеля в рейтингу найсексуальніших лисих чоловіків

Дві легенди спорту на пенсії потрапили до рейтингу найсексуальніших лисих чоловіків. В топах опинилися колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Майк Тайсон і шестиразовий чемпіон НБА Майкл Джордан. Раніше Майк Тайсон назвав точну дату бою з Холіфілдом.

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Видання The Sun склало рейтинг відповідно до кількості згадок в блогах, доповідях і на веб-сторінках людей з прикметником "сексуальний". Тайсон, на рахунку якого 8,8 млн згадок, посів друге місце в списку. Джордан з 5,3 млн згадок став п'ятим.

Майк Тайсон / Фото: Instagram

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Найсексуальнішим лисим чоловіком з великим відривом був визнаний принц Вільям – 17,6 млн згадок. Президент Росії Володимир Путін (2,2 млн згадок) зупинився за крок від потрапляння в першу десятку, яку замкнув відомий американський актор Він Дізель – 2,3 млн згадок.

Майкл Джордан

Нагадаємо, що в листопаді легендарний Майк Тайсон повернувся на ринг! У Лос-Анджелесі на арені "Стейплс-центр" відбувся бій між "Залізним Майком" і Роєм Джонсом. Битва тривала всі відведені для неї 8 раундів по 2 хвилини, після чого судді оголосили свій вердикт: нічия!

Зважування та дуель поглядів Тайсон – Джонс

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