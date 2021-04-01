Як Усик пожартував 1 квітня і не може забути той день вже 19 років

Обов'язковий претендент на пояс WBO у суперважкій вазі Олександр Усик (18-0, 13 КО) розповів про велике значення 1 квітня у його житті. Виявилося, що саме цього дня 19 років тому колишній абсолютний чемпіон крузервейту вирішив зайнятися боксом. Раніше Усик зібрався в змішані єдиноборства, не дочекавшись бою з Джошуа.

"Пожартував, як то кажуть, 1 квітня 2002 року і пішов на тренування. З того дня бокс став невід'ємною частиною мого життя. Ми багато зробили, але не все. У нас великі амбіції, багато доведеться працювати, щоб досягти запланованого. За ці 19 років я багато разів чув від інших, що займаюся не тим, що у мене щось не вийде. По відношенню до таких людей потрібно стати глухим. Потрібно слухати тільки тих, хто чогось досяг", – сказав Усик в прямому ефірі в Instagram.

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Александр Усик / Фото: Instagram

Раніше ми писали, що Усик покликав Джойса до Києва, а британець нахамив йому. Олександр хотів би провести наступний бій в Україні, але майбутній суперник Олександра не в захваті від такої ідеї.

Дивіться ролик про Усика і його пояс WBC

Усик і його пояс WBC Відео: Instagram

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