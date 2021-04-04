Усик в ТОП-10 нового рейтинга The Ring. Смотрите, на какое место поставили украинца

Культовый журнал о боксе The Ring опубликовал рейтинг лучших бойцов супертяжелого веса. В первой десятке нашлось место и для украинского боксера Александра Усика, который провел в дивизионе лишь два поединка. Ранее мы писали, что Ломаченко продолжает падение в рейтинге боксеров. Украинец на грани вылета из ТОП-10.

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Александр Усик. Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Александр Усик оказался только на 10-м месте, но для него это 16-я неделя в рейтинге. Диллиан Уайт после победы в реванше над Александром Поветкиным взлетел на третье место. Лидер рейтинга – обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, следом идет чемпион по остальным версиям Энтони Джошуа.

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Рейтинг супертяжей от The Ring:

Чемпион – Тайсон Фьюри (Великобритания)

1 . Энтони Джошуа (Великобритания)

. Энтони Джошуа (Великобритания) 2. Деонтей Уайлдер (США)

Деонтей Уайлдер (США) 3. Диллиан Уайт (Великобритания)

Диллиан Уайт (Великобритания) 4. Луис Ортис (Куба)

Луис Ортис (Куба) 5. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

Джозеф Паркер (Новая Зеландия) 6. Энди Руис (США)

Энди Руис (США) 7. Майкл Хантер (США)

Майкл Хантер (США) 8. Александр Поветкин (Россия)

Александр Поветкин (Россия) 9. Оскар Ривас (Колумбия)

Оскар Ривас (Колумбия) 10. Александр Усик (Украина)

Сейчас украинский супертяж готовится провести свой третий бой в Королевском дивизионе против британца Джо Джойса. Но пока команды не могут согласовать условия и гонорары.

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