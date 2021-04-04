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Усик в ТОП-10 нового рейтинга The Ring. Смотрите, на какое место поставили украинца

4 апреля, 22:41

Елена Павлова Елена Павлова

Лидер – непобежденный британский чемпион супертяжелого дивизиона

Культовый журнал о боксе The Ring опубликовал рейтинг лучших бойцов супертяжелого веса. В первой десятке нашлось место и для украинского боксера Александра Усика, который провел в дивизионе лишь два поединка. Ранее мы писали, что Ломаченко продолжает падение в рейтинге боксеров. Украинец на грани вылета из ТОП-10.

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Александр Усик. Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Александр Усик. Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Александр Усик оказался только на 10-м месте, но для него это 16-я неделя в рейтинге. Диллиан Уайт после победы в реванше над Александром Поветкиным взлетел на третье место. Лидер рейтинга – обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, следом идет чемпион по остальным версиям Энтони Джошуа.

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Рейтинг супертяжей от The Ring:

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Чемпион – Тайсон Фьюри (Великобритания)

  • 1. Энтони Джошуа (Великобритания)
  • 2. Деонтей Уайлдер (США)
  • 3. Диллиан Уайт (Великобритания)
  • 4. Луис Ортис (Куба)
  • 5. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)
  • 6. Энди Руис (США)
  • 7. Майкл Хантер (США)
  • 8. Александр Поветкин (Россия)
  • 9. Оскар Ривас (Колумбия)
  • 10. Александр Усик (Украина)

Сейчас украинский супертяж готовится провести свой третий бой в Королевском дивизионе против британца Джо Джойса. Но пока команды не могут согласовать условия и гонорары.

Читайте, как Усик пошутил 1 апреля и не может забыть тот день уже 19 лет.

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рейтинг Александр Усик супертяжелый вес The Ring
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