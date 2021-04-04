Усик в ТОП-10 нового рейтинга The Ring. Смотрите, на какое место поставили украинца

Культовый журнал о боксе The Ring опубликовал рейтинг лучших бойцов супертяжелого веса. В первой десятке нашлось место и для украинского боксера Александра Усика, который провел в дивизионе лишь два поединка. Ранее мы писали, что Ломаченко продолжает падение в рейтинге боксеров. Украинец на грани вылета из ТОП-10.
Александр Усик. Фото: twitter.com/MatchroomBoxing
Александр Усик оказался только на 10-м месте, но для него это 16-я неделя в рейтинге. Диллиан Уайт после победы в реванше над Александром Поветкиным взлетел на третье место. Лидер рейтинга – обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, следом идет чемпион по остальным версиям Энтони Джошуа.
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Рейтинг супертяжей от The Ring:
Чемпион – Тайсон Фьюри (Великобритания)
- 1. Энтони Джошуа (Великобритания)
- 2. Деонтей Уайлдер (США)
- 3. Диллиан Уайт (Великобритания)
- 4. Луис Ортис (Куба)
- 5. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)
- 6. Энди Руис (США)
- 7. Майкл Хантер (США)
- 8. Александр Поветкин (Россия)
- 9. Оскар Ривас (Колумбия)
- 10. Александр Усик (Украина)
Сейчас украинский супертяж готовится провести свой третий бой в Королевском дивизионе против британца Джо Джойса. Но пока команды не могут согласовать условия и гонорары.
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