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Ломаченко продовжує падіння в рейтингу боксерів

2 квітня, 18:33

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Українець на межі вильоту з топ-10

Український боксер Василь Ломаченко опустився в рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії за версією авторитетного журналу The Ring. В оновленому рейтингу колишній чемпіон у легкій вазі розташовується на восьмому місці.

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Ломаченко з сьомого місця потіснив Хуан Франциско Естрада, який переміг нещодавно Романа Гонсалеса. До речі, кривдник Васі Теофімо Лопес займає шосте місце в рейтингу pound for pound.

Кращим боксером сучасності залишається мексиканець Сауль Альварес. Слідом за ним йдуть японець Наоя Іноуе і американець Теренс Кроуфорд, а інший українець Олександр Усик розташовується на четвертій сходинці.

Раніше ми писали, що за божевільний контракт Усик готовий змінити вид спорту. Боксер розповів, за яких умов піде на UFC.

Як тренується Василь Ломаченко
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Василь Ломаченко Олександр Усик рейтинг боксерів

Джерело: Сегодня|Спорт

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