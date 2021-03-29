Русский
$ 27,97
32,95
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Є дата бою Ломаченка і ім'я суперника! Цей поєдинок затверджений

29 березня, 20:05

Олена Павлова Олена Павлова

Колишньому чемпіонові світу в легкій вазі доведеться здолати бійця зі Сходу

Наступним суперником колишнього чемпіона світу в легкій вазі Василя Ломаченка точно стане японець Масаесі Накатані. Про це повідомив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

Реклама

Читайте також: Йому тато не дозволяє: скандаліст Редкач підколов Ломаченка

"Ломаченко проведе бій з Накатані – хлопцем, який нокаутував Вердехо. Ми вже про все домовилися, цей поєдинок затверджений. Він відбудеться або в останній тиждень червня, або 10 липня", – заявив Арум Barbershop Conversations

Масаесі Накатани

Масаесі Накатани / Фото: Instagram

Варіант з японцем виникав на початку лютого, але тоді він виглядав, скоріше, запасним. Однак одному з конкурентів Джервонті Девісу загрожує сім років в'язниці за організацію аварії.

Реклама

А чемпіонський бій з Хейни в травні віддали колишній жертві Ломаченка. Тому, по суті, особливого вибору у 33-річного Василя не було.

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко / Фото: Instagram

Але Накатані теж є, чим пишатися. Він входить до ТОП-15 рейтингів WBC, IBF і WBO. А в грудні 2020 року нокаутував пуерториканця Фелікса Вердехо. У 32-річного боксера 19 перемог (13 – нокаутом) при одній поразці від Теофімо Лопеса за очками. До того ж Накатані володіє титулом Інтерконтинентального чемпіона WBO.

Ломаченко, в свою чергу, 17 жовтня програв всі свої пояси Теофімо Лопесу.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

боксер суперник Василь Ломаченко Боб Арум Легкий вес Масаьосі Накатані
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

На кого схожа дочка Володимира Кличка: порівнюємо з дитячим фото його колишньої нареченої
На кого схожа дочка Володимира Кличка: порівнюємо з дитячим фото його колишньої нареченоїБокс
Колишня наречена Кличка засвітилася з новим бойфрендом, але згадала і про боксера
Колишня наречена Кличка засвітилася з новим бойфрендом, але згадала і про боксераБокс
Найдивніший бій року: боксер падав від кожного удару і двічі вилітав за канати
Найдивніший бій року: боксер падав від кожного удару і двічі вилітав за канатиБокс
Макгрегор жорстко побив суперника: нокаутував у першому раунді
Макгрегор жорстко побив суперника: нокаутував у першому раундіБокс
Підлий удар ззаду: боксер скандально нокаутував суперника
Підлий удар ззаду: боксер скандально нокаутував суперникаБокс
Хлопець із McDonald's завоював пояс Усика, вирубивши поляка: відео нокауту
Хлопець із McDonald's завоював пояс Усика, вирубивши поляка: відео нокаутуБокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти