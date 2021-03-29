Є дата бою Ломаченка і ім'я суперника! Цей поєдинок затверджений

Наступним суперником колишнього чемпіона світу в легкій вазі Василя Ломаченка точно стане японець Масаесі Накатані. Про це повідомив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

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"Ломаченко проведе бій з Накатані – хлопцем, який нокаутував Вердехо. Ми вже про все домовилися, цей поєдинок затверджений. Він відбудеться або в останній тиждень червня, або 10 липня", – заявив Арум Barbershop Conversations

Масаесі Накатани / Фото: Instagram

Варіант з японцем виникав на початку лютого, але тоді він виглядав, скоріше, запасним. Однак одному з конкурентів Джервонті Девісу загрожує сім років в'язниці за організацію аварії.

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А чемпіонський бій з Хейни в травні віддали колишній жертві Ломаченка. Тому, по суті, особливого вибору у 33-річного Василя не було.

Василь Ломаченко / Фото: Instagram

Але Накатані теж є, чим пишатися. Він входить до ТОП-15 рейтингів WBC, IBF і WBO. А в грудні 2020 року нокаутував пуерториканця Фелікса Вердехо. У 32-річного боксера 19 перемог (13 – нокаутом) при одній поразці від Теофімо Лопеса за очками. До того ж Накатані володіє титулом Інтерконтинентального чемпіона WBO.

Ломаченко, в свою чергу, 17 жовтня програв всі свої пояси Теофімо Лопесу.

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