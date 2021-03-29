Есть дата боя Ломаченко и имя соперника! Этот поединок утвержден

Бывшему чемпиону мира в легком весе придется одолеть бойца с Востока

Следующим соперником бывшего чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко точно станет японец Масаеси Накатани. Об этом сообщил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

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"Ломаченко проведет бой с Накатани – парнем, который нокаутировал Вердехо. Мы уже обо всем договорились, этот поединок утвержден. Он состоится либо в последнюю неделю июня, либо 10 июля", – заявил Арум Barbershop Conversations.

Масаеси Накатани / Фото: Instagram

Вариант с японцем возникал в начале февраля, но тогда он выглядел, скорее, запасным. Однако одному из конкурентов Джервонте Дэвису грозит семь лет тюрьмы за организацию аварии.

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А чемпионский бой с Хейни в мае отдали бывшей жертве Ломаченко. Так что, по сути, особого выбора у 33-летнего Василия не было.

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Но Накатани тоже есть, чем гордиться. Он входит в ТОП-15 рейтингов WBC, IBF и WBO. А в декабре 2020 года нокаутировал пуэрториканца Феликса Вердехо. У 32-летнего боксера 19 побед (13 – нокаутом) при одном поражении от Теофимо Лопеса по очкам. К тому же Накатани владеет титулом Интерконтинентального чемпиона WBO.

Ломаченко, в свою очередь, 17 октября проиграл все свои пояса Теофимо Лопесу.

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