Ломаченко в прольоті. Чемпіонський бій в травні віддали його колишній жертві

Схоже, Василю Ломаченку не світить в травні бій за чемпіонський пояс в легкій вазі. Буквально минулого тижня з'явилася інформація, що Ломаченку запропонують 7-значний гонорар за бій з Хейни. Однак в кінці весни чемпіон WBC Девін Хейні проведе поєдинок проти венесуельця Хорхе Лінареса.

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Як повідомляє боксерський інсайдер Майкл Бенсон, WBC офіційно затвердив дату захисту пояса Хейні проти Лінареса. Бій повинен пройде 21 травня. А переможець поєдинку зобов'язаний буде провести обов'язковий захист проти Хав'єра Фортуни протягом 90 днів.

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Хоча батько Девіна Білл Хейні сам розповів про поєдинок його сина з українським боксером:

"Весь світ побачить, що ми зробимо в рингу з Ломаченком, якщо він прийме бій в травні. Я говорив з нашим промоутером Едді Хирном. І знаю, що ми запропонуємо Ломаченку семизначний гонорар, щоб він бився з Хейні на стрімінга DAZN. Чутки про сутичку з Лінаресом? Так, угода була на мазі, але потім почалася перестрілка Василя і Девіна в соцмережах. Ломаченко вперше виявив бажання битися з Девіном, і я відразу зв'язався з Едді", – сказав Хейні-старший в інтерв'ю AKHi TV

До речі, Василь у 2018 році нокаутувавши володаря титулу WBA в легкій вазі Хорхе Лінареса в 10 раунді і відібрав у нього титул.

Хто проти Васі? / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше подейкували, що Ломаченко поб'ється з Масаесі Накатані. У 2019-му японець, як і українець ц 2020-му, програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів.

Як тренується Василь Ломаченко

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