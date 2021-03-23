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Сім років в'язниці загрожує потенційному суперникові Ломаченка за організацію аварії

23 березня, 16:34

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Американець Джервона Девіс не вперше має проблеми з правоохоронцями

Василю Ломаченку останнім часом просто катастрофічно не щастить із суперниками. Колишній чемпіон світу в легкій вазі ніяк не може підібрати собі наступного опонента. Спочатку Теофімо Лопес відмовився дати йому реванш, потім чемпіон світу за версією WBC Девін Гейні домовився з Хорхе Лінаресом, а тепер чемпіон за версією WBA Джервонта Девіс потрапив в скандал з правосуддям. Так що наступного бою Ломаченкові чекати ще довго – менеджер назвав приблизну дату.

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Джервонта був одним з потенційних суперників українського боксера. Девіс погрожував зламати і нокаутувати Ломаченка, однак далі слів справа не пішла. Зараз же 26-річного "янкі" звинуватили в порушенні відразу 14 (!) правил дорожнього руху, про що пише BoxingScene.

Ще в листопаді минулого року він організував аварію в Балтіморі, зник з місця інциденту, не надав допомогу постраждалим (обійшлося без жертв), їздив без прав і т. д. Тепер боксеру, який виграв всі 24 бої (23 – нокаутом), загрожує суд і тюремне ув'язненням терміном до семи років. Так що, схоже, Девісу найближчим часом доведеться вирішувати зовсім не спортивні проблеми.

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До того ж це не перший його конфлікт з правоохоронними органами. В минулому році Джервонту Девіса звинувачували в нападі на матір його дитини.

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Дивіться, як Василь зустрівся зі старими друзями – Усиком і Берінчик:

Берінчик звертається до Ломаченка, Усик сміється

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