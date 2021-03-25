"Тато не дозволяє Ломаченку": скандаліст Редкач не бився з Усиком, але Лому вколов

Скандальний український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач, який протягом 2020-го конфліктував із Ломаченком, розповів про свої взаємини з Василем і Олександром Усиком. Минулого року Редкач ледь не побився з Ломаченком у церкві, а потім привітав Лому з "його днем".

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"Мої взаємини з Ломаченком – ніякі. Я його не бачу, він живе в Білгород-Дністровському, грає в хокей, і у нього все чудово. Якщо він буде в США, то, напевно, ми колись побачимося. А так взаємин у мене з ним і в любителях не було. У нього своя компанія, дві-три людини і все, – тато, напевно, не дозволяє йому підпускати більше друзів до себе", – почув від Івана Великий куш.

Ломаченко і Редкач / Фото: Instagram

Редкач зазначив, що з Усиком він взагалі не сварився:

"Там якийсь невеликий політичний скандал був, я щось запостив, а його генеральний директор або як його називають – Лапін цей, – всю кашу і заварив. З Олександром я не бився. Коли я його востаннє бачив у Лос-Анджелесі, то ми з ним нормально спілкувалися. Потім знову з'явився Лапін, який до боксу ніяк не стосується, захотів піару, і ось він його отримав".

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Нагадаємо, що незабаром Редкач повертається в ринг і отримав у суперники фіналіста Суперсерії. Останній раз він боксував у січні 2020 року, коли за очками програв Денні Гарсії бій за звання офіційного претендента на чемпіонський пояс WBC.

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