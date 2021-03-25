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"Папа не разрешает Ломаченко": скандалист Редкач не дрался с Усиком, но Лому уколол

25 марта, 21:53

Елена Павлова Елена Павлова

Иван отметил, что у Василия всегда была своя компания

Скандальный украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач, который на протяжении 2020-го конфликтовал с Ломаченко, рассказал о своих отношениях с Василием и Александром Усиком. В прошлом году Редкач чуть не подрался с Ломаченко в церкви, а потом поздравил Лому с "его днем".

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"Мое отношение с Ломаченко – никакое. Я его не вижу, он живет в Белгород-Днестровском, играет в хоккей, и у него все прекрасно. Если он будет в США, то, наверное, мы когда-то увидимся. А так отношений у меня с ним и в любителях не было. У него своя компания, два-три человека и все, – папа, наверное, не разрешает ему подпускать больше друзей к себе", – услышал от Ивана Большой Куш.

Ломаченко и Редкач

Ломаченко и Редкач / Фото: Instagram

Редкач отметил, что с Усиком он вообще не ругался:

"Там какой-то небольшой политический скандал был, я чего-то запостил, а его генеральный директор или как его называют – Лапин этот, – всю кашу и заварил. С Александром я не дрался. Когда я его в последний раз видел в Лос-Анджелесе, то мы с ним нормально общались. Потом снова появился Лапин, который к боксу не имеет никакого отношения, захотел пиара, и вот он его получил".

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Напомним, что вскоре Редкач возвращается в ринг и получил в соперники финалиста Суперсерии. Последний раз он боксировал в январе 2020 года, когда по очкам проиграл Дэнни Гарсии бой за звание официального претендента на чемпионский пояс WBC.

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боксер Василий Ломаченко Александр Усик конфликт Иван Редкач
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