Сашко – це Сашко: менеджер про перехід Усика в UFC

Егіс Клімас все ще сподівається на бій українського боксера з Ентоні Джошуа

Можливий перехід Олександра Усика в змішані єдиноборства викликав неоднозначну реакцію. Минулого тижня ми писали, що Усик зібрався в UFC, не дочекавшись бою з Джошуа. Хтось вважає, що боксер пожартував, а хтось думає, що подібне цілком може статися.

Реклама

Висловив свою думку і менеджер українського боксера Егіс Клімас:

"З приводу наступного бою Сашка Усика ми ведемо переговори з WBO. Думаю, що там вчинять чесно і віддадуть нам бій з Ентоні Джошуа. Принаймні, ми сподіваємося на це. Якщо ж Джошуа битиметься з Тайсоном Ф'юрі, тоді Олександр вийде проти Джо Джойса. Заява Усика про UFC? Не мені ж виходити в клітку. Сашко є Сашко. Можливо, це і здійсниться. Хто знає".

Олександр Красюк, Егіс Клімас і Олександр Усик / Фото: Reuters

Найближчим часом, до 15 квітня, Ф'юрі і Джошуа повинні оголосити місце свого першого бою. Нагадаємо, британські суперважковаговики підписали контракт на два поєдинки. Якщо ж сторони не знайдуть відповідну арену, то цілком можливо, що їхня зустріч на рингу відкладеться.

Реклама

Раніше менеджер висловив версію, чому Усик хоче піти від Кличка.

Дивіться, як Олександр кидає м'яч завважки 12 кг:

Усик займається з великим м'ячем

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама