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Сашко – це Сашко: менеджер про перехід Усика в UFC

30 березня, 09:22

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Егіс Клімас все ще сподівається на бій українського боксера з Ентоні Джошуа

Можливий перехід Олександра Усика в змішані єдиноборства викликав неоднозначну реакцію. Минулого тижня ми писали, що Усик зібрався в UFC, не дочекавшись бою з Джошуа. Хтось вважає, що боксер пожартував, а хтось думає, що подібне цілком може статися.

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Висловив свою думку і менеджер українського боксера Егіс Клімас:

"З приводу наступного бою Сашка Усика ми ведемо переговори з WBO. Думаю, що там вчинять чесно і віддадуть нам бій з Ентоні Джошуа. Принаймні, ми сподіваємося на це. Якщо ж Джошуа битиметься з Тайсоном Ф'юрі, тоді Олександр вийде проти Джо Джойса.

Заява Усика про UFC? Не мені ж виходити в клітку. Сашко є Сашко. Можливо, це і здійсниться. Хто знає".

Олександр Красюк, Егіс Клімас і Олександр Усик

Олександр Красюк, Егіс Клімас і Олександр Усик / Фото: Reuters

Найближчим часом, до 15 квітня, Ф'юрі і Джошуа повинні оголосити місце свого першого бою. Нагадаємо, британські суперважковаговики підписали контракт на два поєдинки. Якщо ж сторони не знайдуть відповідну арену, то цілком можливо, що їхня зустріч на рингу відкладеться.

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Раніше менеджер висловив версію, чому Усик хоче піти від Кличка.

Дивіться, як Олександр кидає м'яч завважки 12 кг:

Усик займається з великим м'ячем

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бокс коментарій Олександр Усик UFC Егіс Клімас
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