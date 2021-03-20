Ворог по сусідству: Підручний злетів на 21 місце, а лідера норвежців підсидів партнер

Українці не змогли поборотися за медалі, хоча Підручний піднявся до топ-15

Останнє в сезоні чоловіче переслідування на Кубку світу з біатлону завершилося тріумфом молодого норвежця Стурли Лагрейда. У жіночому пасьют стрілянину більшості спортсменок зламав сильний поривчастий вітер. Чоловікам було трохи легше, однак мазали вони теж чимало.

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Стурла Лагрейд / Фото: Reuters

Переможець спринту Лукас Хофер виграв гонку Кубка світу через 7 роківпісля дебютного "золота", проте зробити дубль в Швеції не зміг. Його підвела стрільба стоячи. Але Хофер все одно зумів фінішувати третім. Другим став лідер загального заліку Йоханнес Бе. А виграв всього з двома промахами молодий норвежець Лагрейд і забрав Малий кришталевий глобус у пасьюті.

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Українці на трасу Естерсунда почали йти в четвертому десятку, але за рахунок чистого стрільби Дмитро Підручний піднявся до ТОП-10 після другого рубежу. Однак поборотися за п'єдестал йому завадили три штрафних кола на двох стійках. Але і 13 місце після 34-го на старті – великий прогрес. На 17 місць піднявся Цимбал – 33 позиція.

Результати гонки переслідування

1. Стурла Легрейд (Норвегія, 1+0+1+0) 32:40,5

2. Йоханнес Тінгнес Бе (Норвегія, 0+0+0+3) +22,6

3. Лукас Хофер (Італія, 1+0+2+1) +32,4

... 13. Дмитро Підручний (0+0+1+2) +1:52,1

33. Богдан Цимбал (1+0+3+0) +3:31,0

37. Антон Дудченко (1+0+0+2) +3:58,2

50. Артем Тищенко (0+1+1+2) +4:39,3

У неділю в Естерсунді пройдуть два мас-старти з чотирма вогневими рубежами.

Днями знаменитий олімпійський чемпіон і ворог Росії завершив кар'єру.

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