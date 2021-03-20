Враг по соседству: Пидручный взлетел на 21 место, а лидера норвежцев подсидел партнер

Украинцы не смогли побороться за медали, хотя Пидручный поднялся в топ-15

Последнее в сезоне мужское преследование на Кубке мира по биатлону завершилось триумфом молодого норвежца Стурлы Лагрейда. В женском пасьюте стрельбу большинства спортсменок сломал сильный порывистый ветер. Мужчинам было немного полегче, однако мазали они тоже немало.

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Стурла Лагрейд / Фото: Reuters

Победитель спринта Лукас Хофер выиграл гонку Кубка мира спустя 7 лет после дебютного "золота", однако сделать дубль в Швеции не смог. Его подвела стрельба стоя. Но Хофер все равно сумел финишировать третьим. Вторым стал лидер общего зачета Йоханнес Бе. А выиграл всего с двумя промахами молодой норвежец Лагрейд и забрал Малый хрустальный глобус в пасьюте.

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Украинцы на трассу Эстерсунда начали уходить в четвертом десятке, но за счет чистой стрельбы Дмитрий Пидручный поднялся в ТОП-10 после второго рубежа. Однако побороться за пьедестал ему помешали три штрафных круга на двух стойках. Но и 13 место после 34-го на старте – большой прогресс. На 17 мест поднялся Цимбал – 33 позиция.

Результаты гонки преследования

1. Стурла Легрейд (Норвегия, 1+0+1+0) 32:40,5

2. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия, 0+0+0+3) +22,6

3. Лукас Хофер (Италия, 1+0+2+1) +32,4

...13. Дмитрий Пидручный (0+0+1+2) +1:52,1

33. Богдан Цымбал (1+0+3+0) +3:31,0

37. Антон Дудченко (1+0+0+2) +3:58,2

50. Артем Тищенко (0+1+1+2) +4:39,3

В воскресенье в Эстерсунде пройдут два масс-старта с четырьмя огневыми рубежами.

На днях знаменитый олимпийский чемпион и враг России завершил карьеру.

Видео: Сегодня

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