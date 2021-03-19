Семь лет спустя итальянец выиграл гонку Кубка мира по биатлону. Украинцы в метель сильно отстали

В пятницу в Швеции открылся 10-й этап Кубка мира сезона 2020/2021. Провели в Эстерсунде две самые короткие гонки. Сначала Экхофф в Эстерсунде выиграла седьмой кряду спринт в биатлоне. А под вечер на дистанцию 10 км с двумя огневыми рубежами в условиях метели вышли мужчины.

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Довольно неожиданно победу добыл 31-летний итальянец Лукас Хофер. Это всего второе его "золото" на этапах КМ, первое он добыл семь лет назад на родине – в Антхольце. Сегодня он чисто провел два огневых рубежа и всего на 4 секунды опередил шведа Себастьяна Самуэльссона.

"Хозяин" трассы Самуэльссон (на фото) также промахов не делал, как и отставший от него на 10 секунд "бронзовый" норвежец Тарьей Бе. А вот лидер Кубка мира, Йоханнес Бе, с двумя промахами оказался на седьмой позиции.

Украинцы выступили далеко не наилучшим образом. Капитан команды Дмитрий Пидручный два раза неточно выстрелил и занял 34-е место. Антон Дудченко – 48-й (1 промах), Богдан Цымбал – 50-й (1), Артем Тищенко – 57-й (0), Артем Прима – 83-й (4).

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В субботу на шведской трассе пройдут две гонки преследования с четырьмя огневыми рубежами.

На днях знаменитый олимпийский чемпион и враг России завершил карьеру.

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Мартен Фуркад стреляет на диване и смотрит себя по телевизору Видео: Twitter

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