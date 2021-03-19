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Сім років по тому італієць виграв гонку Кубка світу з біатлону. Українці в заметіль сильно відстали

19 березня, 17:56

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Чоловічий спринт в Естерсунді приніс несподівані результати

У п'ятницю в Швеції відкрився 10-й етап Кубка світу сезону 2020/2021. Провели в Естерсунді дві найкоротші гонки. Спочатку Екхофф в Естерсунді виграла сьомий поспіль спринт у біатлоні. А під вечір на дистанцію 10 км з двома вогневими рубежами в умовах завірюхи вийшли чоловіки.

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Досить несподівано перемогу здобув 31-річний італієць Лукас Гофер. Це всього друге його "золото" на етапах КС, перше він добув сім років тому на батьківщині – в Антгольці. Сьогодні він чисто провів два вогневі рубежі і всього на 4 секунди випередив шведа Себастьяна Самуельссона.

"Господар" траси Самуельссон (на фото) також промахів не робив, як і "бронзовий" норвежець Тар'єй Бе, котрий відстав від нього на 10 секунд. А ось лідер Кубка світу, Йоганнес Бе, з двома промахами опинився на сьомій позиції.

Українці виступили далеко не найкращим чином. Капітан команди Дмитро Підручний два рази неточно вистрілив і зайняв 34-е місце. Антон Дудченко – 48-й (1 промах), Богдан Цимбал – 50-й (1), Артем Тищенко – 57-й (0), Артем Прима – 83-й (4).

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У суботу на шведській трасі пройдуть дві гонки переслідування з чотирма вогневими рубежами.

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