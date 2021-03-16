Знаменитый олимпийский чемпион и враг России завершил карьеру досрочно

Сегодня стало известно, что немецкий биатлонист Арнд Пайффер принял решение завершить карьеру спортсмена. Двукратному олимпийскому чемпиону 18 марта исполнится 34 года, и он мог бы еще выступать на высоком уровне. Однако решил иначе. При этом он даже не стал дожидаться завершения сезона 2020/2021. Ведь в ближайший уик-энд в шведском Эстерсунде пройдет 10-й, последний, этап Кубка мира.

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Кстати, на днях завершил карьеру чех Ондржей Моравец, расплакавшись на плече у дочки.

Известие о решении Пайффера опубликовала в Instagram Ассоциация лыжных видов спорта Германии.

Титулованного спортсмена поблагодарили за его долгую карьеру: "Это была честь для нас". На этапах Кубка мира Арнд 41 раз поднимался на пьедестал и завоевал 17 медалей чемпионатов мира, в том числе – "серебро" в индивидуальной гонке в Поклюке в феврале этого года.

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Пайффер также известен резкой критикой российских спортсменов за допинговый скандал, за что его даже называли "открытым врагом России".

Тем временем, в закрытом на карантин Буковеле проведут чемпионат по биатлону.

Смотрите подборку кадров чешской биатлонистки-красавицы Габриэлы Коукаловой:

Габриэла Коукалова – фото из Instagram

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