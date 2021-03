Ветер штрафовал безжалостно: итоги женской гонки преследования

Сегодня в шведском Эстерсунде прошла женская гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону. Увы, наши спортсменки за награды не боролись.

Сильный ветер стал главной проблемой биатлонисток на стрельбище. Порывы были настолько сильными, что мазали абсолютно все. Мазали много. Чего стоят только четыре штрафных круга победительницы Марте Олсбю-Ройселан. Но скорость помогла норвежке финишировать в гордом одиночестве.

Marte Olsbu Roeiseland wins the final pursuit of the season in windy conditions!



