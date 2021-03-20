Ветер штрафовал безжалостно: итоги женской гонки преследования

Украинки не смогли побороться за медали

Сегодня в шведском Эстерсунде прошла женская гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону. Увы, наши спортсменки за награды не боролись.

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Сильный ветер стал главной проблемой биатлонисток на стрельбище. Порывы были настолько сильными, что мазали абсолютно все. Мазали много. Чего стоят только четыре штрафных круга победительницы Марте Олсбю-Ройселан. Но скорость помогла норвежке финишировать в гордом одиночестве.

Результаты гонки преследования

1. Марте Олсбю-Ройселан (Норвегия) – 32.54,8 (0+0+2+2)

2. Тирил Экхофф (Норвегия) – +29,3 (1+2+0+1)

3. Анна Сола (Беларусь) – +44,0 (0+1+3+1)

...

30. Елена Пидгрушная (Украина) – +3.19,5 (1+2+2+1)

37. Дарья Блашко (Украина) – +3.54,2 (1+1+2+1)

44. Валя Семеренко (Украина) – +4.21,3 (1+1+3+1)

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Напомним, что сегодня будет еще одна гонка Кубка мира. Мужчины пробегут гонку преследования. Стартовые позиции украинцев такие: №34 Дмитрий Пидручный (+1.36), №48 Антон Дудченко (+2.04), №50 Богдан Цимбал (+2.05), №57 Артем Тищенко (+2.20).

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