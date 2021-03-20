Вітер штрафував безжально: підсумки жіночої гонки переслідування

Сьогодні в шведському Естерсунді пройшла жіноча гонка переслідування на етапі Кубка світу з біатлону. На жаль, наші спортсменки за нагороди не боролися.
Сильний вітер став головною проблемою біатлоністок на стрільбищі. Пориви були настільки сильними, що промахувалися абсолютно всі. Промахувалися багато. Чого варті тільки чотири штрафних кола переможниці Марте Олсбю-Ройселан. Але швидкість допомогла норвежці фінішувати на гордій самоті.
Marte Olsbu Roeiseland wins the final pursuit of the season in windy conditions!- IBU World Cup (@IBU_WC) March 20, 2021
Marte Olsbu Roeiseland @NSSF_Biathlon
@TirilEckhoff @NSSF_Biathlon
Hanna Sola @bybiathlon https://t.co/bk5aBBso9Q | # ost21 pic.twitter.com/QWdbGroPwU
Результати гонки переслідування
1. Марте Олсбю-Ройселан (Норвегія) – 32.54,8 (0+0+2+2)
2. Тіріл Екгофф (Норвегія) – +29,3 (1+2+0+1)
3. Анна Сола (Білорусь) – +44,0 (0+1+3+1)
...
30. Олена Підгрушна (Україна) – +3.19,5 (1+2+2+1)
37. Дар'я Блашко (Україна) – +3.54,2 (1+1+2+1)
44. Валя Семеренко (Україна) – +4.21,3 (1+1+3+1)
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Нагадаємо, що сьогодні буде ще одна гонка Кубка світу. Чоловіки пробіжать гонку переслідування. Стартові позиції українців такі: №34 Дмитро Підручний (+1.36), №48 Антон Дудченко (+2.04), №50 Богдан Цимбал (+2.05), №57 Артем Тищенко (+2.20).
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