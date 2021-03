Вітер штрафував безжально: підсумки жіночої гонки переслідування

Сьогодні в шведському Естерсунді пройшла жіноча гонка переслідування на етапі Кубка світу з біатлону. На жаль, наші спортсменки за нагороди не боролися.

Сильний вітер став головною проблемою біатлоністок на стрільбищі. Пориви були настільки сильними, що промахувалися абсолютно всі. Промахувалися багато. Чого варті тільки чотири штрафних кола переможниці Марте Олсбю-Ройселан. Але швидкість допомогла норвежці фінішувати на гордій самоті.

Marte Olsbu Roeiseland wins the final pursuit of the season in windy conditions!



Marte Olsbu Roeiseland @NSSF_Biathlon

@TirilEckhoff @NSSF_Biathlon

Hanna Sola @bybiathlon https://t.co/bk5aBBso9Q | # ost21 pic.twitter.com/QWdbGroPwU