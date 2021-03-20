Вітер штрафував безжально: підсумки жіночої гонки переслідування

Українки не змогли поборотися за медалі

Сьогодні в шведському Естерсунді пройшла жіноча гонка переслідування на етапі Кубка світу з біатлону. На жаль, наші спортсменки за нагороди не боролися.

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Сильний вітер став головною проблемою біатлоністок на стрільбищі. Пориви були настільки сильними, що промахувалися абсолютно всі. Промахувалися багато. Чого варті тільки чотири штрафних кола переможниці Марте Олсбю-Ройселан. Але швидкість допомогла норвежці фінішувати на гордій самоті.

Результати гонки переслідування

1. Марте Олсбю-Ройселан (Норвегія) – 32.54,8 (0+0+2+2)

2. Тіріл Екгофф (Норвегія) – +29,3 (1+2+0+1)

3. Анна Сола (Білорусь) – +44,0 (0+1+3+1)

...

30. Олена Підгрушна (Україна) – +3.19,5 (1+2+2+1)

37. Дар'я Блашко (Україна) – +3.54,2 (1+1+2+1)

44. Валя Семеренко (Україна) – +4.21,3 (1+1+3+1)

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Нагадаємо, що сьогодні буде ще одна гонка Кубка світу. Чоловіки пробіжать гонку переслідування. Стартові позиції українців такі: №34 Дмитро Підручний (+1.36), №48 Антон Дудченко (+2.04), №50 Богдан Цимбал (+2.05), №57 Артем Тищенко (+2.20).

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