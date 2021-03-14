Розплакався на плечі у дочки: емоційне завершення кар'єри знаменитого біатлоніста

Знаменитий чеський біатлоніст Ондржей Моравець завершив кар'єру, пробігши свої останні гонки на домашньому етапі Кубка світу в Нове-Мєсто.
Прощальною для 36-річного Моравця стала одиночна змішана естафета, в якій Чехія стала лише 17-й, зате Моравець чисто відстрілявся на двох останніх рубежах.
Його фініш видався украй зворушливим. Перед заключною прямою Ондржей "дав п'ять" іншим біатлоністам, а коли перетнув фінішну лінію, Моравець потрапив в обійми своєї дружини Вероніки і маленьких дітей – дочки Розалії і сина Ондржея-молодшого.
Біатлоніст так розчулився, що розплакався на плечі у своєї доньки.
"Я ні про що не шкодую. Я пройшов довгий шлях і багато чим пожертвував, але мені все воздалося", – цитує Моравця aktualne.cz
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36-річний чех Моравець – триразовий призер Олімпійських ігор: в Сочі-2014 він взяв "срібло" в гонці переслідування і змішаній естафеті та "бронзу" в мас-старті. Крім того, він – чемпіон світу-2015 в змішаній естафеті.
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