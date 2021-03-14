Русский
$ 27,75
33,17
  1. Спорт
  2. Новини біатлону

Розплакався на плечі у дочки: емоційне завершення кар'єри знаменитого біатлоніста

14 березня, 22:59

Олег Люлька Олег Люлька

Чемпіон світу Ондржей Моравець дав волю сентиментам після своєї прощальної гонки

Знаменитий чеський біатлоніст Ондржей Моравець завершив кар'єру, пробігши свої останні гонки на домашньому етапі Кубка світу в Нове-Мєсто.

Реклама

Прощальною для 36-річного Моравця стала одиночна змішана естафета, в якій Чехія стала лише 17-й, зате Моравець чисто відстрілявся на двох останніх рубежах.

Його фініш видався украй зворушливим. Перед заключною прямою Ондржей "дав п'ять" іншим біатлоністам, а коли перетнув фінішну лінію, Моравець потрапив в обійми своєї дружини Вероніки і маленьких дітей – дочки Розалії і сина Ондржея-молодшого.

Біатлоніст так розчулився, що розплакався на плечі у своєї доньки.

"Я ні про що не шкодую. Я пройшов довгий шлях і багато чим пожертвував, але мені все воздалося", – цитує Моравця aktualne.cz

Ондржей Моравець і його діти
Реклама

Ондржей Моравець і його діти / Фото: Getty Images

Читайте також: Допінг закінчився, чи що? Російські біатлоністки провели найгіршу гонку в історії

36-річний чех Моравець – триразовий призер Олімпійських ігор: в Сочі-2014 він взяв "срібло" в гонці переслідування і змішаній естафеті та "бронзу" в мас-старті. Крім того, він – чемпіон світу-2015 в змішаній естафеті.

Дивіться, як розважається після завершення кар'єри Мартен Фуркад

Мартен Фуркад стріляє на дивані і дивиться себе по телевізору Відео: Twitter

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

біатлон Кубок світу з біатлону біатлоніст завершення кар'єри Ондржей Моравець

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Є медаль Кубка світу! Юлія Джима піднялася на п'єдестал в Чехії
Є медаль Кубка світу! Юлія Джима піднялася на п'єдестал в ЧехіїБіатлон
Де й коли дивитися спринтерські гонки на Кубку світу з біатлону в суботу
Де й коли дивитися спринтерські гонки на Кубку світу з біатлону в суботуБіатлон
Де і коли дивитися переслідування на Кубку світу з біатлону в неділю
Де і коли дивитися переслідування на Кубку світу з біатлону в неділюБіатлон
Де і коли дивитися переслідування на Кубку світу з біатлону в суботу
Де і коли дивитися переслідування на Кубку світу з біатлону в суботуБіатлон
Де і в скільки дивитися естафети біатлону 14 березня
Де і в скільки дивитися естафети біатлону 14 березняБіатлон
"Просто жах!" Біатлоніста мало не вбила світлова мачта на Кубку світу (відео)Біатлон

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти