Розплакався на плечі у дочки: емоційне завершення кар'єри знаменитого біатлоніста

Чемпіон світу Ондржей Моравець дав волю сентиментам після своєї прощальної гонки

Знаменитий чеський біатлоніст Ондржей Моравець завершив кар'єру, пробігши свої останні гонки на домашньому етапі Кубка світу в Нове-Мєсто.

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Прощальною для 36-річного Моравця стала одиночна змішана естафета, в якій Чехія стала лише 17-й, зате Моравець чисто відстрілявся на двох останніх рубежах.

Його фініш видався украй зворушливим. Перед заключною прямою Ондржей "дав п'ять" іншим біатлоністам, а коли перетнув фінішну лінію, Моравець потрапив в обійми своєї дружини Вероніки і маленьких дітей – дочки Розалії і сина Ондржея-молодшого.

Біатлоніст так розчулився, що розплакався на плечі у своєї доньки.

"Я ні про що не шкодую. Я пройшов довгий шлях і багато чим пожертвував, але мені все воздалося", – цитує Моравця aktualne.cz

Реклама Ондржей Моравець і його діти / Фото: Getty Images

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36-річний чех Моравець – триразовий призер Олімпійських ігор: в Сочі-2014 він взяв "срібло" в гонці переслідування і змішаній естафеті та "бронзу" в мас-старті. Крім того, він – чемпіон світу-2015 в змішаній естафеті.

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