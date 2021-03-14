Де і в скільки дивитися естафети біатлону 14 березня

У неділю, 14 березня, в чеському Нове Мєсто відбудуться дві естафети Кубка світу з біатлону. Днями там біатлоніста мало не вбила світлова щогла.

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Що за гонки? Сьогодні в програмі Кубка світу два старти. Спочатку традиційна змішана естафета – об 11:25, а потім одиночний мікст – о 14:45.

Де дивитись. На українському телебаченні гонку покаже "UA:Перший". Також будуть прямі трансляції на каналах "Євроспорт", "Матч ТВ" і "Білорусь 5". В інтернеті відео на сайті IBU і "UA:Біатлон".

Хто представить Україну. У змішаній естафеті за нас біжать – Дар'я Блашко, Юлія Джима, Артем Прима, Дмитро Підручний. У міксті – Анастасія Меркушина та Богдан Цимбал.

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Хто фаворит. Букмекери впевнені, що змішану естафету виграють норвежці. На них можна поставити з коефіцієнтом – 1.40, далі Франція (3.50) і Німеччина (7.00). Україна далеко – 67.00. Зате котирування на потрапляння нашої команди в трійку призерів високі – 9.00.

Що стосується міксту, то тут фаворити у букмекерів – Норвегія (2.75), Австрія (3.25) і Франція (3.75). Котирування на Україну – 51.00.

Відео: Сьогодні

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