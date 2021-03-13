Невже весь допінг закінчився? Російські біатлоністки провели найгіршу гонку в історії

Російські біатлоністки провели найгіршу гонку в історії. У пасьюті на етапі Кубка світу в чеському Нове-Мєсто найкращою з РФ стала Лариса Кукліна, яка з трьома промахами посіла лише 37-е місце.
Це новий антирекорд жіночої збірної Росії з біатлону, повідомляє "Чемпіонат".
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Раніше найгіршим її виступом був спринт на етапі Кубка світу в норвезькому Холменколлені в сезоні-2012/2013. Там найкращий результат серед росіянок показала Катерина Юр'єва, яка посіла 35-у сходинку за двох промахів.
Уболівальники в РФ на "пробите дно" відреагували з сарказмом. Ось їхні коментарі в Мережі:
"Пам'ятаю, з футболу у нас були провальні єврокубки в сезоні 2019-20, і багато хто казав, що гірше не буває. Як показав цей сезон, дуже навіть буває. Так і в біатлоністок – найгірше ще попереду"
"Немає часу на розкачку! Терміново пишемо п'ятий план, виділяємо п'ятсот тисяч мільйонів, організуємо два-три форуми, обов'язково з ескортницями, п'ять виїздів за кордон для обміну досвідом, і готуємося цілеспрямовано тільки до ЧС, до нього і після відпочиваємо"
Нагадаємо, що наприкінці січня Росія "спалилася". Стало відомо, що РФ підкуповувала повіями ексбоса світового біатлону. За безкоштовні любовні втіхи і полювання норвежець Андерс Бессеберг закривав очі на російський допінг.
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