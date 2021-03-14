За штраф Україна отримала квіти: підсумки змішаної естафети

Україна не змогла поборотися за медалі в змішаній естафеті Кубка світу з біатлону в Нове Мєсто. Днями там біатлоніста мало не вбила світлова щогла
Наша команда виставила бойовий склад – Дар'я Блашко, Юлія Джима, Артем Прима, Дмитро Підручний. Але всі мрії про нагороду пропали на другому етапі. Джима заробила коло штрафу і вилетіла у другий десяток. Потихеньку українці піднімалися. І в підсумку потрапили навіть у квіткову церемонію. Підручний фінішував п'ятим!
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Результати змішаної естафети:
1. Норвегія – 1:01.24,1 (0 + 4)
2. Італія – +1.08,7 (0 + 10)
3. Швеція – +1.22,7 (0 + 10)
4. Франція +1.42,3 (1 + 9)
5. Україна – +2.16,5 (1 + 10)
6. США – +2.26,4 (0 + 7)
Нагадаємо, що сьогодні пройде ще одиночний мікст, де Україну представлять Анастасія Меркушина та Богдан Цимбал. Початок гонки о 14:45.
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