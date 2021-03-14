Расплакался на плече у дочки: эмоциональное завершение карьеры знаменитого биатлониста

Знаменитый чешский биатлонист Ондржей Моравец завершил карьеру, пробежав свои последние гонки на домашнем этапе Кубка мира в Нове-Место.
Прощальной для 36-летнего Моравца стала одиночная смешанная эстафета, в которой Чехия стала лишь 17-й, зато Моравец чисто отстрелялся на двух последних рубежах.
Его финиш получился крайне трогательным. Перед заключительной прямой Ондржей "дал пять" другим биатлонистам, а когда пересек финишную линию, Моравец попал в объятия своей жены Вероники и маленьких детей – дочери Розалии и сына Ондржея-младшего.
Биатлонист так растрогался, что расплакался на плече у своей дочурки.
"Я ни о чем не жалею. Я прошел долгий путь и многим пожертвовал, но мне все воздалось", – цитирует Моравца aktualne.cz
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36-летний чех Моравец – трехкратный призер Олимпийских игр: в Сочи-2014 он взял "серебро" в гонке преследования и смешанной эстафете и "бронзу" в масс-старте. Кроме того, он – чемпион мира-2015 в смешанной эстафете.
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