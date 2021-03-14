Українська
$ 27,75
33,17
  1. Новости спорта
  2. Новости биатлона

Расплакался на плече у дочки: эмоциональное завершение карьеры знаменитого биатлониста

14 марта, 22:59

Олег Люлька Олег Люлька

Чемпион мира Ондржей Моравец дал волю сентиментам после своей прощальной гонки

Знаменитый чешский биатлонист Ондржей Моравец завершил карьеру, пробежав свои последние гонки на домашнем этапе Кубка мира в Нове-Место.

Реклама

Прощальной для 36-летнего Моравца стала одиночная смешанная эстафета, в которой Чехия стала лишь 17-й, зато Моравец чисто отстрелялся на двух последних рубежах.

Его финиш получился крайне трогательным. Перед заключительной прямой Ондржей "дал пять" другим биатлонистам, а когда пересек финишную линию, Моравец попал в объятия своей жены Вероники и маленьких детей – дочери Розалии и сына Ондржея-младшего.

Биатлонист так растрогался, что расплакался на плече у своей дочурки.

"Я ни о чем не жалею. Я прошел долгий путь и многим пожертвовал, но мне все воздалось", – цитирует Моравца aktualne.cz

Ондржей Моравец и его дети
Реклама

Ондржей Моравец и его дети / Фото: Getty Images

Читайте также: Допинг закончился, что ли? Российские биатлонистки провели худшую гонку в истории

36-летний чех Моравец – трехкратный призер Олимпийских игр: в Сочи-2014 он взял "серебро" в гонке преследования и смешанной эстафете и "бронзу" в масс-старте. Кроме того, он – чемпион мира-2015 в смешанной эстафете.

Смотрите, как развлекается после завершения карьеры Мартен Фуркад

Мартен Фуркад стреляет на диване и смотрит себя по телевизору Видео: Twitter

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

биатлон Кубок мира по биатлону биатлонист завершение карьеры Ондржей Моравец

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Есть медаль Кубка мира! Юлия Джима поднялась на пьедестал в Чехии
Есть медаль Кубка мира! Юлия Джима поднялась на пьедестал в ЧехииБиатлон
Где и когда смотреть спринт на Кубке мира по биатлону в субботу
Где и когда смотреть спринт на Кубке мира по биатлону в субботуБиатлон
Где и когда смотреть преследование на Кубке мира по биатлону в воскресенье
Где и когда смотреть преследование на Кубке мира по биатлону в воскресеньеБиатлон
Где и когда смотреть преследование на Кубке мира по биатлону в субботу
Где и когда смотреть преследование на Кубке мира по биатлону в субботуБиатлон
Где и во сколько смотреть эстафеты биатлона 14 марта
Где и во сколько смотреть эстафеты биатлона 14 мартаБиатлон
"Просто ужас!" Биатлониста чуть не убила световая мачта на Кубке мира (видео)Биатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять