"Ми беремо зброю для захисту Батьківщини!" Вогняне звернення українського біатлоніста

Біатлоніст збірної України Артем Прима записав емоційне звернення у зв'язку з військовою агресією Росії

Біатлоністи змушені брати до рук справжню зброю / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Українські воїни вже дванадцятий день обороняють Україну від російських окупантів. Від бомбардувань та ракетних ударів країни-агресора страждають міста та села України. Російські загарбники обстрілюють цивільні об'єкти.

Український біатлоніст Артем Прима записав звернення до всього загалу, після повномасштабного вторгнення фашистської Росії.

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"Я – Артем Прима, член збірної України. Хотів би звернутися до всіх людей, які дивляться і турбуються з приводу того, що відбувається в країні. Наразі йде війна, Росія пішла війною в Україну. Коли росіяни зайшли до нас у країну, до мого рідного Чернігова, вони нікого і ніщо не шкодували. Вони з перших днів почали бомбити по мирних жителях та містах, школах та лікарнях. Вони просто руйнують усе, що на їхньому шляху. Як каже "руський світ": ми прийшли рятувати вас від Бандери чи когось ще. Це маячня, це божевілля Путіна, росіян.

Це треба зупиняти. Потрібно розуміти, якщо Україні не допомогти, якщо вона не вистоїть та не переможе Росію, якщо через Україну пройдуть, то постраждають інші країни. Ті, що поруч з Україною, Білоруссю та Росією. Хотів би ще додати, щоб почули росіяни: кожен українець, кожна людина захищатиме нашу землю, рідну землю. До останньої людини, військового, чоловіка, жінки, дитини. Біатлоністи мають боротися на змаганнях, проте тепер ми беремо справжню зброю у свої руки для захисту нашої країни", – сказав Прима у Facebook.

Раніше лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний заявив, що він та його команда залишається захищати Україну від російських загарбників.

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