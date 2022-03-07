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"Ми беремо зброю для захисту Батьківщини!" Вогняне звернення українського біатлоніста

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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7 березня, 18:17
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Біатлоніст збірної України Артем Прима записав емоційне звернення у зв'язку з військовою агресією Росії
Біатлоністи змушені брати до рук справжню зброю
Біатлоністи змушені брати до рук справжню зброю / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Українські воїни вже дванадцятий день обороняють Україну від російських окупантів. Від бомбардувань та ракетних ударів країни-агресора страждають міста та села України. Російські загарбники обстрілюють цивільні об'єкти.

Український біатлоніст Артем Прима записав звернення до всього загалу, після повномасштабного вторгнення фашистської Росії.

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"Я – Артем Прима, член збірної України. Хотів би звернутися до всіх людей, які дивляться і турбуються з приводу того, що відбувається в країні. Наразі йде війна, Росія пішла війною в Україну.

Коли росіяни зайшли до нас у країну, до мого рідного Чернігова, вони нікого і ніщо не шкодували. Вони з перших днів почали бомбити по мирних жителях та містах, школах та лікарнях. Вони просто руйнують усе, що на їхньому шляху. Як каже "руський світ": ми прийшли рятувати вас від Бандери чи когось ще. Це маячня, це божевілля Путіна, росіян.

Це треба зупиняти. Потрібно розуміти, якщо Україні не допомогти, якщо вона не вистоїть та не переможе Росію, якщо через Україну пройдуть, то постраждають інші країни. Ті, що поруч з Україною, Білоруссю та Росією.

Хотів би ще додати, щоб почули росіяни: кожен українець, кожна людина захищатиме нашу землю, рідну землю. До останньої людини, військового, чоловіка, жінки, дитини.

Біатлоністи мають боротися на змаганнях, проте тепер ми беремо справжню зброю у свої руки для захисту нашої країни", – сказав Прима у Facebook.

Раніше лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний заявив, що він та його команда залишається захищати Україну від російських загарбників.

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Дмитро Підручний
Дмитро Підручний / Фото: Facebook

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов.

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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Знаменитий тенісист повернувся до України та вступив до тероборони Києва. "Путін, ми танцюватимемо на твоїй могилі!" - Стаховський.
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