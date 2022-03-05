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Світ має знати правду про війну! Зірка біатлону підтримав Україну

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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5 березня, 18:42
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Багато зірок світового спорту засудили російську агресію проти України та активно допомагають протистояти брехливим путінським ЗМІ
Богдан Цимбал зі своєю родиною перебуває під постійним обстрілом окупантів
Богдан Цимбал зі своєю родиною перебуває під постійним обстрілом окупантів / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Лідер збірної Німеччини з біатлону Ерік Лессер підтримує Україну після віроломного нападу Росії за участю Білорусі на її територію.

На етапі Кубка світу в Контіолахті титулований спортсмен виступав із українською символікою. Крім того, 33-річний німець надав свої популярні акаунти у соціальних мережах Анастасії Меркушиної, щоб донести правду про війну.

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Анастасія опублікувала фотографії із Сум, де зараз перебуває український біатлоніст Богдан Цимбал. Він укривається від російських бомбардувань разом із маленькою дитиною та дружиною.

"Це Суми. Це біатлоніст якого ви знаєте, за якого, можливо, вболівали, це вид з його вікна. Мені нічого додати.

Спасибі Ерік за те, що дав мені свій обліковий запис, щоб розповісти всьому світу правду, не ту, що в екранах, адже я прошу не вірити російському ТБ, то чому я повинна вірити своєму?

Але це фото моїх друзів, тих хто там. Розповідь самого Богдана про те, як йому зараз ви можете прочитати в його інтерв'ю", – написала Меркушина.

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легенди спорту

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов.

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
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Знаменитий тенісист повернувся до України та вступив до тероборони Києва. "Путін, ми танцюватимемо на твоїй могилі!" - Стаховський.
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