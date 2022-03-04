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"Ми тут змагаємось, а українці воюють". Олімпійська чемпіонка підтримала Україну

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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4 березня, 13:27
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У четвер, 3 березня, у фінському Контіолахті стартував 8-й етап Кубка світу з біатлону. Учасники жіночих естафетних гонок провели акцію на знак підтримки України
Норвезькі біатлоністки виступили у шапках з написом "Ні війні, будь ласка"
Норвезькі біатлоністки виступили у шапках з написом "Ні війні, будь ласка" / Фото: Twitter

Етап у Контилахті пропускають три збірні команди – Україна, Білорусь та Росія. Українські біатлоністи пропускають змагання через вторгнення російських окупантів. А Росію та Білорусь вигнали зі світового біатлону.

Програму 8-го етапу Кубка світу відкривала жіноча естафета. Під час гонки біатлонні збірні висловили свою підтримку Україні.

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Збірна Чехії оголосила, що виступатиме у синьо-жовтих шапках – на честь України.

Норвезькі біатлоністки у повному складі виступали в шапках з написом "No War Please" ("Немає війні, будь ласка"). Німкені та шведки працювали гвинтівками, на яких було намальовано серце у кольорах України.

Одразу після гонки зі словами підтримки України виступила дворазова Олімпійська чемпіонка Тіріль Екгофф з Норвегії.

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"Я думала сьогодні про українців і це було складно просто розуміти, що я тут змагаюся і "насолоджуюся", тоді як вони... на війні. Це так сюрреалістично.

Я повернулася з Олімпіади і лягла на ліжко, тоді як Дмитро Підручний пішов на війну. Ти просто не можеш зрозуміти", – цитує Тіріл Екгофф Суспільне.Спорт.

Додамо, що норвезькі біатлоністки стали переможцями жіночої естафети в Контіолахті.

Кубок світу. Контіолахті (жіноча естафета). Результат гонки

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  • 1. Норвегія (0+4) 1:09.48.1
  • 2. Швеція (0+8)+37.7
  • 3. Італія (0+7) +1:00.2

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