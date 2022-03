"Ми тут змагаємось, а українці воюють". Олімпійська чемпіонка підтримала Україну

Етап у Контилахті пропускають три збірні команди – Україна, Білорусь та Росія. Українські біатлоністи пропускають змагання через вторгнення російських окупантів. А Росію та Білорусь вигнали зі світового біатлону.

Програму 8-го етапу Кубка світу відкривала жіноча естафета. Під час гонки біатлонні збірні висловили свою підтримку Україні.

Збірна Чехії оголосила, що виступатиме у синьо-жовтих шапках – на честь України.

Норвезькі біатлоністки у повному складі виступали в шапках з написом "No War Please" ("Немає війні, будь ласка"). Німкені та шведки працювали гвинтівками, на яких було намальовано серце у кольорах України.

Одразу після гонки зі словами підтримки України виступила дворазова Олімпійська чемпіонка Тіріль Екгофф з Норвегії.

"I was thinking about the Ukrainian people today and it was really tough just thinking "I'm here, competing and having 'fun'" .. and they are at war." – Tiril Eckhoff #biathlon | #kon22pic.twitter.com/87401eLfw3