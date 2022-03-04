"Ми тут змагаємось, а українці воюють". Олімпійська чемпіонка підтримала Україну

У четвер, 3 березня, у фінському Контіолахті стартував 8-й етап Кубка світу з біатлону. Учасники жіночих естафетних гонок провели акцію на знак підтримки України

Норвезькі біатлоністки виступили у шапках з написом "Ні війні, будь ласка" / Фото: Twitter

Етап у Контилахті пропускають три збірні команди – Україна, Білорусь та Росія. Українські біатлоністи пропускають змагання через вторгнення російських окупантів. А Росію та Білорусь вигнали зі світового біатлону.

Програму 8-го етапу Кубка світу відкривала жіноча естафета. Під час гонки біатлонні збірні висловили свою підтримку Україні.

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Збірна Чехії оголосила, що виступатиме у синьо-жовтих шапках – на честь України.

Норвезькі біатлоністки у повному складі виступали в шапках з написом "No War Please" ("Немає війні, будь ласка"). Німкені та шведки працювали гвинтівками, на яких було намальовано серце у кольорах України.

Одразу після гонки зі словами підтримки України виступила дворазова Олімпійська чемпіонка Тіріль Екгофф з Норвегії.

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"Я думала сьогодні про українців і це було складно просто розуміти, що я тут змагаюся і "насолоджуюся", тоді як вони... на війні. Це так сюрреалістично. Я повернулася з Олімпіади і лягла на ліжко, тоді як Дмитро Підручний пішов на війну. Ти просто не можеш зрозуміти", – цитує Тіріл Екгофф Суспільне.Спорт.

"I was thinking about the Ukrainian people today and it was really tough just thinking "I'm here, competing and having 'fun'" .. and they are at war." – Tiril Eckhoff #biathlon | #kon22pic.twitter.com/87401eLfw3 — BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) March 3, 2022

Додамо, що норвезькі біатлоністки стали переможцями жіночої естафети в Контіолахті.

Кубок світу. Контіолахті (жіноча естафета). Результат гонки

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