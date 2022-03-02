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Россию и Беларусь выгнали из мирового биатлона

Максим Мельник Максим Мельник редактор разделов Техно и Игра
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2 марта, 11:30
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Изгнание российских агрессоров и из белорусских пособников из международных соревнований продолжается
Россию и Беларусь выгоняют из мирового спорта
Россию и Беларусь выгоняют из мирового спорта / Фото: Коллаж: Сегодня

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Решение принято из-за вторжения войск РФ в Украину, а также в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета федерациям всех видов спорта исключить россиян и белорусов из своих турниров.

Не позднее ближайшего заседания исполкома IBU, проведение которого запланировано на 17 марта, будет обсуждаться лишение национальных федераций России и Беларуси членства в организации.

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"Исполком IBU считает это решение необходимым, чтобы выразить солидарность с Украиной и олимпийским сообществом".

"Мы выражаем свои глубочайшие соболезнования в связи со смертью украинского биатлониста Евгения Малышева (19 лет), который погиб на этой неделе во время службы в украинской армии. Исполком IBU еще раз осуждает атаки России на Украину и поддержку, оказываемую агрессору Беларусью, и вновь выражает надежду на немедленное прекращение войны", – говорится в заявлении Международного союза биатлонистов.

Евгений Малышев
Евгений Малышев / Фото: biathlon.com.ua

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