Россию и Беларусь выгнали из мирового биатлона

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
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Решение принято из-за вторжения войск РФ в Украину, а также в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета федерациям всех видов спорта исключить россиян и белорусов из своих турниров.
Не позднее ближайшего заседания исполкома IBU, проведение которого запланировано на 17 марта, будет обсуждаться лишение национальных федераций России и Беларуси членства в организации.
"Исполком IBU считает это решение необходимым, чтобы выразить солидарность с Украиной и олимпийским сообществом".
"Мы выражаем свои глубочайшие соболезнования в связи со смертью украинского биатлониста Евгения Малышева (19 лет), который погиб на этой неделе во время службы в украинской армии. Исполком IBU еще раз осуждает атаки России на Украину и поддержку, оказываемую агрессору Беларусью, и вновь выражает надежду на немедленное прекращение войны", – говорится в заявлении Международного союза биатлонистов.