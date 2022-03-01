В бою под Харьковом погиб украинский биатлонист

Евгений Малышев входил в юниорскую национальную сборную Украины

Евгений Малышев / Фото: biathlon.com.ua

Жуткие новости с фронта. В бою под Харьковом погиб 19-летний биатлонист Евгений Малышев.

Ранее наш спортсмен входил в национальную сборную юниоров. А теперь проходил службу в армии по контракту.

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Мы сообщали, что олимпийская чемпионка Елена Билосюк обратилась к российским оккупантам: Мы костями ляжем, но не будем рабами!

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