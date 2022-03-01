Жена легионера Динамо родила в Киеве под бомбами

Сейчас супруга венесуэльского нападающего Динамо Эрика Рамиреса с новорожденной девочкой прячутся в подвале

Дочка Рамиреса родилась в атакованном Россией Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Венесуэльский нападающий киевского Динамо Эрик Рамирес, который на правах аренды в конце января перешел в испанский Спортинг, не успел вывезти из столицы Украины свою жену.

В субботу, в разгар вторжения агрессора, в Киеве она родила дочку.

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Об этом сообщает madeinvenezuelaa.

Из-за бомбардировки Киева российскими оккупантами жена и дочка Рамиреса сейчас часто прячутся в подвале.

"Сейчас я более спокоен. Это была очень сложная неделя, но с моей женой и дочерью все хорошо. Надо дождаться решения врачей. Надеюсь, что скоро жена и дочь будут со мной. Подвал пока достаточно безопасное место. Я каждый день разговариваю с женой, ее состояние улучшается. Я вижу свою дочь на видео – это очень мило, эмоция, заставляющая жить", – приводит слова Рамиреса football24.ua со ссылкой на Cadena Ser.

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Для Рамиреса, находящегося сейчас в Испании, полномасштабное военное вторжение РФ в Украину оказалось неожиданностью.

"Пока я был в Киеве, об этом говорили, но ничего не происходило", – сказал венесуэлец.

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Ранее мы писали, что под звуки взрывов бомб у вратаря Десны в Киеве родилась дочь. Супруга известного футбольного голкипера Игоря Литовки Елена родила девочку в столице Украины, бегая совсем одна от бомбоубежища до палаты.