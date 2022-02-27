Под звуки взрывов бомб: у вратаря Десны в Киеве родилась дочь (фото)

Жена экс-вратаря Таврии, румынского Волунтари и ФК Рига 33-летнего украинца Игоря Литовки Елена родила малышку в Киеве в воскресенье, 27 февраля – в четвертый день вторжения России в Украину, сопровождающегося и бомбардировкой жилых домов в украинской столице.

"Сегодня, в 9:07 в Киеве, под звуки взрывов бомб и сирен, родилась очень смелая девочка. А иначе и быть не может, потому что ее мама настоящий герой! Все время, бегая от бомбоубежища до палаты, она сдерживала волнение и панику, оставалась совсем одна в центре нашей столицы! Любимая, я благодарю тебя за доченьку. А также хочу сказать слова благодарности всем, кто предложил свою помощь, зная мою ситуацию. Мира всем", – написал у себя в Facebook Игорь Литовка, выступающий сейчас за черниговскую Десну.