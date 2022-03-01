У бою під Харковом загинув український біатлоніст

Євген Малишев / Фото: biathlon.com.ua
Жахливі новини з фронту. У бою під Харковом загинув 19-річний біатлоніст Євген Малишев.
Раніше наш спортсмен входив до національної збірної юніорів. А тепер проходив службу в армії за контрактом.
Ми повідомляли, що олімпійська чемпіонка Олена Білосюк звернулася до російських окупантів: Ми кістками ляжемо, але не будемо рабами!
Далі по темі
Читайте також:
- Путін, ми танцюватимемо на твоїй могилі! Українець попередив диктатора
- Протест проти Путіна: тренер Локомотива подав у відставку
- Світ має знати правду про війну в Україні! Потужний меседж наших футболістів
- Російська бомба у Харкові: реакція Усика
- Ударна сила! Найкращий нокаутер України вступив у тероборону
- Дружина легіонера Динамо народила у Києві під бомбами