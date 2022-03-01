Російська бомба у Харкові: реакція Усика

Боксер назвав Харків Містом-героєм – і додав український прапор

Усик: Харків - Місто-герой / Фото: Колаж: Сьогодні

Володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик відреагував на ракетний обстріл російськими військами центральної площі Харкова.

"Hero City Kharkiv. Місто-герой Харків", – написав у себе в сторіз англійською та українською мовами Усик, коментуючи вибух біля будівлі Харківської обладміністрації. До цих слів він як емодзі додав прапор України.

"Это русская бомба", – зауважив також російською мовою Усик.

Цими хвилинами у Харкові рятувальники спільно з волонтерами розбирають завали, дістають поранених людей та тіла загиблих.

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"Харків. Удар крилатою ракетою в найбільшу площу Європи – площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи. Після такого Росія – це держава-терорист. Ніхто не пробачить. Ніхто не забуде", – заявив сьогодні президент України Володимир Зеленський.

Зауважимо, що в Харкові Усик заочно навчається у Національному університеті внутрішніх справ – на магістра психології.

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Але наразі підручники відкладені убік. Усик, що має будинок під Києвом, записався до тероборони.

Фото з Харкова після сьогоднішніх обстрілів з боку окупантів