Усик записався в тероборону: тепер у Росії не залишилося шансів!

Усик зрозумів, що звернення до "братів" не діють, тому перейшов від слів до справи. Боксер записався у територіальну оборону.
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Раніше Усик крізь сльози звернувся до співвітчизників і зізнався, що гордий бути українцем. А також висловив свою позицію щодо окупанта.
Перед цим Усик закликав росіян не пускати в Україну своїх військових, якщо вони вважають українців братами.
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